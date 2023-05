Mégis mi a fenét művelt tegnap Ukrajna? - Itt van 5 lehetséges magyarázat a meghökkentő katonai akcióra

Talán nem túlzás azt kijelenteni, hogy egy évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy Oroszország Ukrajna elleni inváziója során egy szép napon amerikai katonai járművekkel felszerelt orosz „partizánok” gurulnak át az orosz határon, tegnap mégis megtörtént a totálisan váratlannak nevezhető esemény. Bár Kijev tagadja, hogy bármi közük lenne a „spontán” akcióhoz, teljesen világos, hogy legalább sejtették, mire készül a Szabad Oroszország Légió nevű, Kijevhez lojális oroszokból álló szervezet. Továbbra is kérdéses viszont, hogy mi értelme volt ennek a furcsa támadásnak, íme 5 lehetséges magyarázat.

1. Spontán partizánakció

The Main Directorate of Intelligence for the Ukrainian Military has released Footage of the Freedom for Russia Legion and Russian Volunteer Corps preparing for their Operation in the Belgorod Region of Western Russia earlier today; they appear to have primarily utilized pic.twitter.com/2T5kYisweC — OSINTdefender (@sentdefender) May 23, 2023

Tegnap áttörtek az Oroszország nemzetközileg elismert területén található Belgorod megye határán a Szabad Oroszország Légió nevű, Putyin-ellenes szervezet harcosai, ezzel végrehajtották a második szárazföldi támadást Ukrajna területéről Oroszország területe ellen a háború kezdete óta.

Bár sokan „fiktív” szervezetnek nevezik a Légiót és azt állítják, valójában ukrán katonák törtek át a határon, abszolút nem előzmény nélküli a formáció működése, a Portfolio már 2022 nyarán részletes cikket közölt arról, hogy mi a Szabad Oroszország Légió és milyen célok mentén alakult meg. Röviden, az eleinte orosz dezertőrökből álló, Kijevhez lojális szervezetet teljes egészében orosz származású, Putyin-ellenes ellenzéki aktivisták alkotják, korábban elsősorban Luhanszk megyében harcoltak:

Visszatérve a konkrét betörésre: Ukrajna tegnap egyértelműen letagadta, hogy bármi közük lenne a Belgorodot ért támadáshoz, ahogy tették ezt minden más, olyan esetben is, amikor Oroszország területét Ukrajna területéről bármilyen támadás érte.

Ettől függetlenül a „partizánok”

olyan fegyverekkel hajtották végre a betörést, melyet az Egyesült Államok biztosított Ukrajnának – ezeket pedig szinte biztosan Kijev tudtával szerezték meg.

A „partizánok” ukrán hadijeleket, ukrán azonosítójeleket használták,

a Szabad Oroszország Légió az ukrán kormány áldásával, Kijevben alakult meg,

a betörés számos geolokációval igazoltan Ukrajna területéről történt meg.

Valószínűtlen, de nem teljesen kizárható, hogy magáról az akcióról nem tudott a kijevi parancsnokság, de az egyáltalán nem kijelenthető, hogy a „partizánoknak” semmi köze nem lett volna Ukrajnához és csupán „néhány belgorodi népfelkelő” sufniban fellelt Kalasnyikovokkal balhézott tegnap.

2. Elterelés Bahmut elvesztéséről

video from an Ukrainian drone at the Grayvoron checkpoint in the Belgorod region.The footage shows the presence of several Ukrainian armored vehicles and soldiers, including an American HMMWV, on the territory of the border checkpoint.To confirm the geolocation, a comparison pic.twitter.com/m3vkxjuv86 — ayden (@squatsons) May 22, 2023

A hivatalos orosz narratíva szerint a támadást teljes egészében Ukrajna szervezte és koordinálta, a Moszkva által „szabotőröknek” hívott fegyveresek akcióját Ukrajna területéről drónfedezetet és tüzérségi fedezet mellett hajtották végre az ukrán reguláris erők. Ez persze egy mérsékeltebb álláspont; orosz, oroszpárti bloggerek összerakták már a brit SAS különleges műveleti erőkkel, Olaf Scholz német kancellárral és a Pentagon állítólagos felrobbantásával is a tegnapi akciót.

Ami érdekes volt viszont a tegnapi orosz reakciókból az, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt állította: Kijev azért szervezte meg a tegnapi akciót, hogy eltereljék a figyelmet Bahmut elvesztéséről.

Ez a kijelentés természetesen abszolút nem igazolható, bizonyítható, de azért vizsgálatra érdemes: maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is úgy fogalmazott nemrég, hogy Bahmut esetleges elvesztése (amely végül a napokban megtörtént) súlyos morálbeli csapást okozhat az ukrán fegyveres erőknek, ezért kell minden áron megtartani a várost.

Mielőtt még a donbaszi város elvesztése túlságosan uralni kezdte volna a nemzetközi lapok címlapjait, Oroszország sokkal kellemetlenebb helyzetbe került: azért kellett magyarázkodnia, mert nem tudta betonbiztosan megvédeni saját határ menti területeit, ráadásul egy olyan régióban, amely kulcsfontosságú szerepet játszik az Ukrajna elleni „különleges művelet” lebonyolításában.

Látható volt, hogy tegnap és ma is sokkal érdekesebb volt a nemzetközi médiában a Belgorodot ért „partizánakció,” miközben Bahmut kérdése perifériára szorult; záporoztak a mémek, elismerő kommentek azzal kapcsolatosan, hogy Ukrajna ezt az akciót meg tudta szervezni (vagyis, ahogy most sok mémben olvasni lehet, a „Belhoridi Népköztársaság felszabadítása megkezdődött”).

Ha tudatos volt a dolog Kijev részéről, ha nem, az alighanem kijelenthető, hogy a tegnapi akció valóban mérsékelte a Bahmut elvesztéséből fakadó, esetleges negatív médiavisszhangot és morálbeli ütést az ukrán fegyveres erőknek.

3. Belgorod orosz védelmének „tesztelése”

️Residents of the Russian oblast of Belgorod filming AFU troops outside of their homes pic.twitter.com/egDHJ9PXSf — War (Monitor) May 22, 2023

Bár Bahmut környékén láthatólag megindult az ukrán haderő, más szektorokban még minimálisnak mondható az ukránok aktivitása. Ezerrel megy a találgatás, hogy vajon melyek lesznek a régóta ígérgetett „tavaszi ellentámadás” fő műveleti irányai: átkelés a Dnyeperen Herszonnál? Zaporizzsja város felől Melitopol ellen? Esetleg Luhanszk? Minden területen – állítólag – jelentősen megerősítették a védelmüket az oroszok, ezért nincs olyan, „kézenfekvő” támadási irány, mint tavaly Herszon és Balaklija voltak.

Ezen helyzet miatt feléledt a spekuláció azzal kapcsolatosan, hogy Ukrajna valójában nem is saját területén keresztül akar támadni, hanem valamelyik határ menti orosz megyére pályáznak, például Belgorodra, Brjanszkra vagy Kurszkra. Vannak olyan oroszrajongók, akik szentül meg vannak győződve arról, hogy az ukránok Belgorodot akarják megszállni és el akarják cserélni megszállt ukrán megyékre.

Ez az elmélet nem túl valószínű, hiszen egy ilyen akcióval hatalmas rizikót vállal Ukrajna: lehet, hogy egyes külföldi országok eltántorodnak Kijev támogatásától, hiszen többé nem mondható el az, hogy a megtámadott ország csupán 100%-osan védekező háborút folytat.

Ugyanakkor az nem kizárható, hogy a támadással Kijev azt akarta tesztelni, hogy mit reagál Oroszország, illetve a nemzetközi közösség akkor, ha az agresszor állam nemzetközileg elismert területeit szárazföldi csapatokkal támadják meg.

4. Elterelés az ellentámadásról

: The first ever vehicle captured on Russian soil: during the pro-Ukrainian Russian units' raid over the border into Oblast, a BTR-82A APC was captured at the Grayvoron border crossing checkpoint. #Russia — (Ukraine) May 22, 2023

Szintén lehetséges magyarázat, hogy a támadás célja az volt, hogy eltereljék az orosz hadvezetés, média figyelmét azokról a szektorokról, ahol Ukrajna a napokban nagyobb csapatösszevonásokat hajt végre, előkészítve egy lehetséges ellentámadást.

Ez az elmélet sem betonbiztos, hiszen talán még mindig feltételezhető, hogy a harcászati döntésekért felelős orosz parancsnokok vannak olyan kompetensek, hogy a Belgorodért való aggódás helyett továbbra is saját műveleti szektorukat ellenőrzik. Vagyis, például egy Zaporizzsjában állomásozó ezredesnek elvileg nem kell Belgoroddal foglalkoznia, hanem továbbra is azt kell figyelnie, hogy vajon megindulnak-e az ukránok a megye székhelye felől.

Ugyanakkor az nem kizárt, hogy Oroszország több haditechnikai eszközt vezényel majd Belgorod határára, ezzel is valamelyest, ha nem is jelentősen, gyengítve az Ukrajnán belüli támadóképességeit.

5. Orosz öntámadás

Talán a legkevésbé valószínű, de azért említésre érdemes elmélet az orosz öntámadás lehetősége.

Oroszország a 2022. február 24-én induló „különleges művelet” előtti napokban több ilyen akciót is végrehajtott, hogy felfűtsék a közvéleményt az invázió támogatására. Ezek a korábbi, orosz öntámadási kísérletek viszont nagyon átlátszóra sikerültek: például Oroszország felhasznált az akcióhoz egy ukrán álcamintával lefestett BTR-70M típusú páncélozott szállító harcjárművet - egy olyan eszközt, melyet Ukrajna nem tart hadrendben.

Most Belgorodot számos amerikai fegyverrel, amerikai páncélozott járművekkel támadták meg, egy olyan ukrán régióból, ahol régóta nincs orosz katonai jelenlét.

Grajvoron városa Harkivtől északnyugatra található, itt már tavaly ősz óta nincsenek orosz katonák.

Természetesen elvileg nem kizárt, hogy Oroszország Ukrajnától zsákmányolt harcjárművekkel és fegyverekkel öntámadási akciót hajtson végre, de ezt a támadást a Kijevhez hű Szabad Oroszország Légió előre bejelentette, aztán el is ismerte saját, hivatalos Telegram-csatornáján. Tehát ha nagyon hinni akarunk az orosz öntámadás lehetőségében, az egyetlen racionális magyarázat az lehet, hogy a Putyin-ellenes légió titokban Putyinpárti és egyetlen célja, hogy lejárassa Ukrajnát, ez viszont már erősen konteó szintű elmélet.

Mindettől függetlenül az szinte biztosra vehető, hogy Moszkva arra használja majd fel a Belgorod elleni műveletet, hogy fűtse otthon az Ukrajna elleni, illetve Amerika elleni hangulatot. Alighanem előszeretettel parádéznak majd az ideji Armija-2022 fórumon azzal a MaxxPróval, melyet Grajvoron térségében zsákmányoltak.

Címlapkép: ukrán harckocsi Liszicsanszk térségében, 2022. júliusán. A kép illusztráció. Forrás: Copyright of Los Angeles Times, 2022