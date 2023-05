Súlyos videó: a második világháború óta nem történt ilyen Oroszországgal

A Ukraine Weapons Tracker tett közzé egy videót, melyen jól látható, hogy az Oroszország területére tegnap behatoló Szabad Oroszország Légió harcosai hadizsákmánnyá tesznek egy BTR-82A típusú páncélozott harcjárművet, melyet közvetlenül a behatolás után, a határátkelő garázsában találtak.

A járművet be is tudták indítani és valószínűleg fel tudták harcolni az Oroszországi Föderáció fegyveres erői ellen.

: The first ever vehicle captured on Russian soil: during the pro-Ukrainian Russian units' raid over the border into Oblast, a BTR-82A APC was captured at the Grayvoron border crossing checkpoint. #Russia