Felvételek: orosz rakétatalálat érte a karlivkai gátat

Az oroszok lerombolták a karlivkai víztározó gátját, ami miatt több falut is az árvíz veszélye fenyegeti

– számolt be Kirilenko.

A vezető megjegyezte, hogy a helyi hatóságok felkészültek az eseményre, és megkezdték a térség evakuálását, illetve figyelmeztették a lakosokat a veszélyre.

The dam of the Karlivka Reservoir in Donetsk Oblast of Ukraine has been destroyed.It is understood that it was hit by the Russian military. pic.twitter.com/mU1wtdaqna