Egyetlen videó, amely remekül leleplezi, hogy miért is ilyen inaktív az orosz légierő

Már Oroszország szíriai intervenciója során is számos elemzés készült arról, hogy az orosz légierő nem rendelkezik elég levegő-föld irányított rakétával, ezért főként nem irányított, „buta” bombákra támaszkodik az orosz katonai repülés.

Az ukrajnai háború során csak megszaporodtak ezek az elemzések, számos nyugati think-tank konkrétan azzal magyarázta az orosz légierő alacsony aktivitását a háború során, hogy kevés a nagy hatótávolságú, irányított rakétájuk, a „buta” bombákkal pedig nem lehet hatékonyan dolgozni a modern harctéren.

Ukrajna ugyanis rengeteg légvédelmi fegyvert, főleg vállról indítható légvédelmi rakétavetőket (MANPADS) kapott; ezek az alacsonyan repülő repülőgépekre komoly fenyegetést jelentenek.

Nemrég előkerült egy videó Grajvoron térségéből, melyen az látható, hogy egy orosz Szu-34-es nem irányított bombákkal támadja az Oroszország területére betörő Szabad Oroszország Légió fegyvereseit. A felvételen jól látszik, hogy a gép nagyon alacsonyan repül, ilyen magasságból ugyanis szinte biztos találatot tud leadni a célterületre még egy „buta” bombával is. Végül amúgy nagyon úgy tűnik, hogy a repülőgép célt téveszt.

