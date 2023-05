Súlyos videók jönnek Koszovóból: lángol Zvecsán, páncélosok gurulnak az utcákon

Ma egész nap erőszakos megmozdulások zajlottak Koszovóban helyi szerb aktivisták és a hatóságok közt; úgy néz ki, Zvecsán városában a legsúlyosabb a helyzet. Egy népszerű OSINT-elemzőblog számos videót tett közzé a településen zajló eseményekről.

A koszovói Zvecsán településen ma a helyi polgármester-választás kapcsán szabadultak el az indulatok: a helyi szerb lakosság az utcára vonult, hogy megakadályozzák az albán származású polgármester beiktatását. A megmozdulás erőszakba fordult, a rendőrség után a különleges erőket is bevetették a koszovói hatóságok a helyzet kezelésére.

Helyi felvételek alapján a helyzet elég súlyosnak tűnik: az utcákon autók lángolnak, füstbombák, épületek füstölnek.

The President of Serbia, Aleksandar Vučić has announced that the Serbian Army has now begun to Deployed towards the Border with Kosovo after being placed on High-Alert earlier today; this announcements follows Major Riots and Protests across Northern Kosovo today by Ethic-Serbs pic.twitter.com/nqD6v9Dav9 — OSINTdefender (@sentdefender) May 26, 2023

A koszovói hatóságok éles fegyverekkel felszerelt kommandósokkal és páncélozott járművekkel vonultak az utcára: úgy néz ki, visszaszerezték a tüntetőktől a zvecsáni polgármesteri hivatalt és levették az épületre kitűzött szerb zászlót.

Kosovo Security Forces and Police responded with Anti-Riot Operations across the North with Tear Gas and Rubber Bullets being utilized while Serbian Protesters reportedly threw Explosive Devices, Molotov Cocktails, and Rocks at the Police; eventually Security Forces were able to pic.twitter.com/vkQHspU9ak — OSINTdefender (@sentdefender) May 26, 2023

A szerb hadsereg a koszovói határra vonult Aleksandar Vucic szerb elnök azzal vádolta meg a koszovói hatóságokat, hogy „terrort” alkalmaznak a szerb lakosság megfélemlítésére.

Az Egyesült Államok koszovói nagykövete, Jeff Hovenier Twitter-fiókján elítélte a koszovói hatóságok reakcióját Amerika nevében és az erőszak mérséklésére szólította fel a helyi vezetőket.

The United States condemns the ongoing action by Kosovan authorities to access municipal buildings in the north of Kosovo. Todays violent measures should be immediately halted. {:url} — Ambassador (Jeff) May 26, 2023

