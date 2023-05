Úgy néz ki, megúszta az Ivan Hursz: kikötött az értékes orosz hajó Szevasztopolnál

A napokban ukrán dróntámadás érte az Ivan Hurszt, egy Jurij Ivanov osztályú orosz katonai hírszerzőhajót. Több olyan felvétel is előkerült, melyen úgy tűnt, mintha egy ukrán tengerészeti drón becsapódott volna a hajó oldalába, az okozott kár azonban nem látszott ezeken a videókon.

Ma megjelent a krími Szevasztopol kikötőiben a hadihajó, több felvétel alapján is úgy tűnik, hogy az Ivan Hursz sértetlen.

The Ivan Khurs, a Yuriy Ivanov-Class or Project 18280 Intelligence Ship arrived back in the Port City of Sevastopol in Occupied-Crimea early this morning after Rumors over the last 24 Hours that the Ship had been Significantly Damaged by a Ukrainian Underwater-Drone which was pic.twitter.com/B4vDgzfc87