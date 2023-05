Rakétatámadás érte az Azovsztal környékét

Petro Andriuscsenko, Mariupol polgármesterének tanácsadója több fotót is közzétett a robbanásokról a mil.in.ua. szerint.

Két erőteljes robbanás az Azovstal térségében. Füst száll fel. Heves csapások. Ezenkívül egy sikertelen légvédelmi műveletet rögzítettek Mikilszke felett"

- írta.

Helyi beszámolók szerint a oroszok ellenőrzőpontokat állítottak fel, hogy megakadályozzák az Azovsztalba való bejutást. Helyi munkásokat vonnak be, hogy segítsenek a törmelék eltakarításában az orosz katonák megmentése érdekében.

Russians has set up checkpoints to block access to Azovstal . They are bringing in local workers to help clear debris in an effort to rescue Russian soldiers. pic.twitter.com/tUdUFnyFjE