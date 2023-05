Egy 73 éves nő meghalt, két másik pedig megsebesült, miután orosz csapatok 16 helyszínt lőttek Zaporizzsjában - közölte a helyi ukrán kormányzó.

Jurij Malasko arról számolt be, hogy Oroszország egy nap alatt 108 támadást indított a délkeleti város ellen tüzérséggel, többszörös rakétakilövő rendszerekkel és drónokkal - számolt be a brit The Guardian.

Malasko a Telegram üzenetküldő alkalmazásban azt írta: "Az ellenséget felelősségre kell vonni minden háborús bűntettért, minden megtört sorsért és megszakított életért. Az ukránok erősek és megtörhetetlenek, a győzelem a miénk".

