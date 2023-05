Egyre többen suttogják: jön a hatnapos munkahét Oroszországban

Az orosz állam által támogatott média és üzleti csoportok petíciót nyújtottak be a Kremlhez, hogy engedélyezzék a hatnapos munkahetet a munkavállalók számára a háborús erőfeszítések támogatására - közölte a brit védelmi minisztérium a Twitter-oldalán.

A tárca azt írja, hogy az oroszokat arra ösztönzik, hogy aktívan hozzanak áldozatot a háború támogatására, ezt bizonyítja egy vezető propagandista üzenete is, aki szerint a polgároknak naponta két plusz órát kellene dolgozniuk a lőszergyárakban.

A brit védelmi minisztérium úgy tudja, hogy a hatnapos munkahét melletti petíciók ráadásul nem szólnak arról, hogy ezt a plusz munkanapot fizetéssel illetnék.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 May 2023.Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/CwAYcslaAj