Orbán Viktor gratulált Erdogan elnöknek

A török választás második fordulójának eredmény-összesítése még zajlik - jelenleg nagyon úgy néz ki, Erdogan elnököt választják újra.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Twitter-fiókján már gratulált is Recep Tayyp Erdogan török elnöknek a "megkérdőjelezhetetlen választási győzelemhez."

"Gratulálok, tisztelt elnök úr!" - tette hozzá törökül.

Congratulations to President on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! @RTErdogan