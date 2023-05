Elképesztő jelentés érkezett: fájdalmas veszteséget szenvedett az orosz hadsereg Ukrajnában

Az Oryx blogján kizárólag azok a fegyverek kerülnek listázásra, melyek elvesztését fotókkal és geolokációval megerősítették. A listán szerepelnek a megsemmisült, a súlyosan megrongálódott és az ukránok által elfoglalt harckocsik is.

Az orosz fegyveres erők hadianyag-veszteségeiről vezetett listán a harckocsikra vonatkozó számláló hétfő este átlépte a 2000 darabot, jelenleg 2002 páncélos elvesztéséről van bizonyíték.

is now visually confirmed to have lost more than 2000 tanks since it launched its invasion of on February 24, 2022.Full list: #Russia