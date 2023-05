Készülnek az ukránok az ellentámadásra, dróntámadás érte Moszkvát - Háborús híreink kedden

Harcászati és hadműveleti szinten is javult az orosz haderő teljesítménye Ukrajnában, az orosz hadsereg ismét magához ragadta kezdeményezést a háborúban– állapítja meg friss elemzésében Daniel Davis, az amerikai hadsereg nyugalmazott alezredese, most a Defense Priorities vezető elemzője. Davis az írásban hevesen kritizálta az ukrán haderőt, amiért szerinte túl sok jól képzett és motivált embert áldoztak be Bahmut védelmében, holott már decemberben látható volt, hogy a város el fog esni.