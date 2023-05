Kína digitális szőnyegbombázásra készül - Így szorongathatják meg Tajvant? 

Tajvan ellenállóbbá akarja tenni a szigetet a kommunikációs zavarokkal és a digitális infrastruktúrát érintő támadásokkal szemben. A szigetországot ugyanis földrengések és egy Kína részéről indított támadás is fenyegeti, amelyek fokozzák ezeket a kockázatokat - Bloomberg

Audrey Tang, tajvani digitális miniszter a Bloombergnek azt nyilatkozta, hogy a tervek szerint a sziget a jövő év végére képes lenne kezelni a kommunikációs rendszerek összeomlását egy vészhelyzet esetén. A veszély nem csak elméletben létezik: a Tajvanhoz tartozó Matsu-szigeteket tavaly kínai zászló alatt közlekedő hajók vágták el Tajvan szigetétől, azzal, hogy megrongáltak két tengeralatti kábelt.

Ezt megelőzően egy 2006-os földrengés nyolc tengeralatti kábelt rongált meg Tajvan körül, amelyek javítása hetekig tartott. Az esemény Ázsia nagy részén is megzavarta az internetelérést, a banki szolgáltatásokat és a határokon átnyúló kereskedelmet. Tang szerint Tajvan számára a legrosszabb forgatókönyv a sziget fizikai kommunikációs pontjainak - a három fő távközlési szolgáltatónak és az áramellátásnak - a megsemmisülése lenne.

Az ellenség tudja, hogy hol vannak a sziget kulcsfontosságú létesítményei, mivel az információ nyilvános. Így feltételezhetjük, hogy egy hatalmas földrengés során megzavarják vagy megsemmisítik őket

– nyilatkozta Tang.

A Bloomberg azt írja, hogy Tang eufemizmusként használja a „földrengés” szót, és a Kína által indított szabotázs-akciókra és kibertámadásokra utal vele. Ugyanakkor a természeti katasztrófa is valós fenyegetést jelent a szigetország számára, hiszen Tajvan egy tektonikusan aktív régióban, a Tűzgyűrűn fekszik. Tang szerint a szigetország digitális infrastruktúráját már most is több millió, nagyrészt automatizált támadás éri, amelyeket feltételezhetően kínai kötődésű szereplők hajtanak végre. Tang szerint ez egy jövőbeli földrengés vagy más vészhelyzet esetén csak rosszabb lesz.

A Tang által 2024 végére kitűzött digitális ellenálló képesség elérése azonban nem egy könnyű cél. A sziget katasztrófaelhárítási terve 700 műholdvevő felállítását írja elő Tajvan-szerte. A vevőkészülékek egy része helyhez kötött, más részük mobil lenne, és úgy kellene konfigurálni őket, hogy az alacsony Föld körüli pályán (LEO) és a közepes Föld körüli pályán (MEO) lévő műholdak több konstellációjából származó jeleit is fogadni tudják.

A fejlesztés kritikus hiányosságokat kezelne, ugyanis a műholdas kapacitás a tenger alatti kábelek átviteli kapacitásának csupán 0,01%-át teszi ki. A tenger alatti kábelek azonban rendkívül sérülékenyek, és még a 700 vevőkészülék telepítését előíró terv sem lesz elég ahhoz, hogy a sziget 23 millió lakosának kommunikációs igényeit kielégítse.

A műholdas infrastruktúra fejlesztésére a OneWeb műholdas szolgáltató jelentkezett, de az Amazon Project Kuiper projektje is szóba jöhet, amely egy 3000 LEO műholdból álló konstelláció létrehozását tűzte ki célul. Ezek a kapacitások azonban még nem állnak rendelkezésre. Jelenleg csak a Starlink lenne képes kellő lefedettséget biztosítani, de Tajvan több szereplővel is leszerződne, mert nem akar túlzott kockázatot vállalni azzal, hogy a sziget internetelérést egy szolgáltatótól teszi függővé.

