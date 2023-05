Szivárognak a felvételek: minden eddiginél nagyobb dróncsapás érte Moszkvát

Moszkva városi tisztviselőinek jelentése alapján a főváros körüli légvédelmi rendszerek sikeresen lelőttek legalább 10 drónt. A tisztviselők hozzátették, a törmelékből származó károk, illetve légvédelmen átjutó pilóta nélküli légi járművek becsapódásai nagyobb részt lakóépületeket érintettek.

Moscow City Officials have announced that Air Defense Batteries were able to Shoot Down at least 10 Drones which were Detected over the City within the last few hours, with Damage from Debris and Successful Impacts affecting multiple Residential Buildings; it was additionally pic.twitter.com/oSKgOIR8E4