Támadás alá került Brjanszk – 10 drónt lőtt le a légvédelem

Dróntámadás érte Oroszország Brjanszk régióját, az orosz légvédelem „körülbelül 10” drónt lőtt le – írja a RIA Novosztyi állami hírügynökség.

Személyi sérülésről, anyagi kárról nincs hír, Oroszország Ukrajnát vádolja a támadás kivitelezésével.

Ma több drón csapódott be Belgorod és Krasznodar régiókban is, az utóbbi területen két olajfinomító is támadás alá került.