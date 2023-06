Hírszerzési jelentés: ledőlt egy súlyos tabu Putyinnal kapcsolatban

A jelentés ezúttal arról írt, hogy május 27-én a Kreml-közeli NTV csatorna egyik vendége volt Borisz Nagyezsdin háborúellenes ellenzéki politikus, aki kijelentette,

új elnököt kellene választani a 2024-es orosz elnökválasztáson, hogy helyreállítsák a normális kapcsolatokat Európával.

Bár Nagyezsdin eddig is többször nyíltan bírálta már a háborút,

először fordul elő az ukrajnai invázió kezdete óta, hogy egy államilag ellenőrzött televízióban Vlagyimir Putyin leváltására szólítsanak fel.

Az elmúlt 15 hónapban Oroszországban olyan sajtócenzúrát vezettek be, amilyet a szovjet idők óta nem láthattunk.

Ugyanakkor reális lehetőség, hogy az olyan nacionalisták, mint Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér gúnyos retorikája felbátorítja az ellenzéki politikusokat, hogy tabutémákat feszegessenek – írja a brit védelmi minisztérium.

A Newsweek beszámolója szerint Nagyezsdin a Meszto Vsztrecsi című műsorban azt mondta, a jelenlegi rezsim alatt

nincs út számunkra vissza Európába.

Szerinte új kormányt kell választani, amely véget vet az ukrajnai háborúnak, és így újjá lehetne építeni a kapcsolatokat az európai országokkal.

Mást kell választanunk, nem Putyint, és minden jóra fordul

– mondta a műsorban az ellenzéki politikus.

