Ismét betörtek orosz területre az ukránbarát orosz milicisták

A CNN tájékoztatása szerint az Orosz Önkéntes Hadtest nevű alakulat videóüzenetében azt mondta, ismét orosz területen harcolnak.

Hamarosan feltűnik Sebekino határa

– mondták a határ menti orosz községre utalva, melyet az utóbbi napokban több tüzérségi támadás is ért, a legutóbbi csütörtökre virradóra.

Vjacseszlav Gladkov orosz kormányzó szerint öt civil megsérült az éjjeli támadásban, és már megkezdték a gyermekek kimenekítését a körzetből.

Az Orosz Önkéntes Hadtest szerint ugyanakkor az orosz haderő lövi az orosz falvakat.

A másik ukránbarát orosz milícia, a Szabad Oroszország Légió nemrég szintén bejelentette, hogy hamarosan át fogják lépni az orosz határt.

Bilhorod thread! The Russian Volunteer Corps and the Freedom Legion have entered the region again. Heavy battles are reported near Shebekino. Updates will be posted in this thread. pic.twitter.com/p0YLlcjObw