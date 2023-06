Ismét orosz légitámadás érte Kijevet, két gyermek életét vesztette

A Desznjanszkij körzetben hárman vesztették életüket, köztük két gyermek (egy 5-6, illetve egy 12-13 éves közötti)

– közölte a város katonai közigazgatása.

A Reuters beszámolója 14 sérültről ír. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint 9 ember szorul kórházi ellátásra. A drónok vagy rakéták leeső darabjai tüzet okoztak, melyet a tűzoltók eloltottak.

Klicsko a Telegramon közzétette, hogy egy klinikát is támadás ért.

