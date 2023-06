Addig hergelték a világ egyik legnagyobb országát, míg történelmi harcászati fejlesztésbe nem kezdett

Geopolitikai adottságai és viszonylagos elszigeteltsége miatt Ausztrália az elmúlt évtizedekben nem azzal került a figyelem középpontjába, hogy regionális konfliktusba keveredett volna más állammal. A konfliktusmentes időszakot viszont konfliktusokkal terhelt váltotta fel azt követően, hogy Kínával több kérdésben is összekülönböztek. A viszony elmérgesedését kezdetben kereskedelmi korlátozások, embargók jelezték, mára pedig Ausztrália történelminek tekinthető harcászati fejlesztésekbe kezdett, miközben szövetségi politikájában is megfigyelhetők változások.

Gyümölcsöző kapcsolatok után fagyossá váló viszony

Az ausztrál-kínai kapcsolatok mintegy 150 éves múltra tekintenek vissza, melyben a diplomáciai és kulturális együttműködés mellett kiemelkedő jelentőségük van a gazdasági kapcsolatoknak is.

A BBC arról számolt be még 2013 tavaszán, hogy Ausztrália az amerikai dollár és a japán jen mellett harmadik valutaként közvetlen kereskedésbe kezdett a jüannal is, ugyanis Kína egyik legfontosabb kereskedelmi partnerének számított. Cikkében a BBC emlékeztet, hogy ezelőtt a két ország amerikai dollárban kötött üzleteket, ezzel is nehezítve az eladási, vételi árakkal kapcsolatos megállapodásokat. Gazdasági kapcsolataik erősödését segítette a 2015-ös szabadkereskedelmi megállapodás, melyet Ausztrália akkori kereskedelmi minisztere így értékelt:

ez egy történelmi jelentőségű megállapodás legnagyobb kereskedelmi partnerünkkel, mely a jövőben gazdasági növekedést, munkahelyteremtést és magasabb életszínvonalat fog eredményezni.

A 2010-es évek végére azonban romlani kezdett Canberra és Peking viszonya: a Financial Times 2018 februárjában számolt be arról, miszerint Ausztrália korlátozza a külföldiek számára a villamosenergia-infrastruktúrába és a mezőgazdasági földterületekbe irányuló befektetéseket. Ez a lépés természetesen érzékenyen érintette Kínát is.

A két ország kapcsolatában a mélypontot 2020 tavasza hozta el, a Covid-19 megjelenése, majd globális elterjedése ugyanis súlyos diplomáciai konfliktusokhoz vezetett. Az ausztrál kormány által finanszírozott ABC műsorszolgáltató április elején már arról számolt be az ügyet ismerő források alapján, hogy a hatóságok mintegy 800 ezer hibás, Kínából behozott maszkot foglaltak le.

MÁJUSBAN AUSZTRÁLIA még messzebb merészkedett, FÜGGETLEN VIZSGÁLATOT KÖVETELT A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY EREDETÉT ILLETŐEN.







Az ABC Scott Morrison kormányfőt idézve arról írt, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) Ausztrália szélesebb jogkört biztosított volna annak a kérdésnek a vizsgálatában, hogy mi állhat a járvány hátterében. Peking a javaslatra érzékeny választ adott: Kína betiltotta négy jelentős ausztrál marhahús-feldolgozó cég termékeinek behozatalát, amely erős jelzés volt, tekintettel arra, hogy Ausztrália marhahúskivitele ekkoriban 35%-ban Kínába irányult.

A döntést követően Kína tovább fokozta gazdasági ellenlépéseit:

Pár nappal a húsbehozatal korlátozását követően Peking 80%-os vámot vetett ki az ausztrál árpa behozatalára is.

A Guardian cikkében felhívja a figyelmet arra, hogy bár Kína árpatermesztése nem jelentős, importra szorul. 2020 májusáig egyik legfontosabb gabonaexportőrének Ausztrália számított, mely háromszor annyi gabonát szállított eddig az ázsiai országba, mint a szintén jelentős exportőr Egyesült Államok.

Az embargók sorát novemberben az ausztrál szén blokkolása követte, melyet a New York Times gyomorcsapásként értékelt. Mint ismert, Ausztrália jelentős szénexportőr, ekkoriban Kína második legfontosabb piacának számított, a világsajtó nagy része tényként kezelte, hogy Peking döntésének hátterében Ausztrália megbüntetése áll.

A gazdasági intézkedések mellett Canberrában úgy vélték, hogy az országot ért kibertámadások hátterében Kínához köthető hackerek állnak, amelyet három állami forrás is megerősített.

Fókuszban a szövetségi kapcsolatrendszer megerősítése

A Kínával való fagyos évek alatt Ausztrália azonban elkezdett új szövetségeket kötni, a régieket megújítani. 2021 júniusában mi is megírtuk, hogy a G7 országok India, Dél-Korea és a Dél-afrikai Köztársaság mellett a Ausztráliát is meghívták arra a külgazdasági tanácskozásra, melynek célja Kína „Új Selyemútjának” befolyásának ellensúlyozása.

Szintén 2021-ben, de már szeptemberben Canberra még egyet odaszúrt Pekingnek. Marise Payne és Peter Dutton ausztrál tárcavezetők az amerikai védelmi és külügyminiszterrel folytatott találkozójuk során megerősítették, hogy Tajvant kiemelt diplomáciai partnernek tekintik, hogy támogatják a sziget megfigyelői státuszát a nemzetközi szervezetekben.

Az Egyesült Államokkal párhuzamosan ekkor erősödtek meg az ausztrál-brit kapcsolatok is, melynek egyik legfontosabb sarokköve az AUKUS-megállapodás lett. Ennek keretében Canberra biztonsági és partnerségi egyezséget kötött Washingtonnal és Londonnal, és aláírta, hogy nukleáris meghajtású tengeralattjárókat vásárol az Egyesült Államoktól, egyúttal felmondja a Franciaországgal kötött, dízel- és elektromos meghajtású tengeralattjárókról szóló szerződését. A lépést Párizs elítélte, Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter így nyilatkozott:

Itt az Egyesült Államokkal fennálló szövetségünk is megkérdőjeleződik, hiszen egy valódi szövetségesi viszonyban a felek beszélnek egymással, tisztelik egymást. Itt inkább alattomosságról, megvetésről és hazugságokról lehet beszélni. Válságos a helyzet.

Azóta az ausztrál-francia kapcsolatok erősödését segítette a Munkáspárt tavalyi választási győzelme, mely eredményeként Anthony Albanese lett az ország kormányfője.

Nyugati szövetségei megerősítésével párhuzamosan Canberra az indiai-csendes-óceáni térségben is aktív diplomáciába kezdett. 2022 januárjában Japánnal többek között arról állapodtak meg, hogy haderőik a jövőben szorosabban együttműködnek majd.

Anthony Albanese ausztrál kormányfő, Joe Biden amerikai elnök és Rishi Sunak brit kormányfő érkezése március 13-án az AUKUS-program keretében szervezett San Diego-i sajtótájékoztatóra. Kép forrása: Leon Neal/Getty Images

Megszólaltak a harci dobok

Több elemzésben az indiai-csendes-óceáni térséget puskaporos hordóként jellemzik, melynek fókuszában Kína geopolitikai ambíciói állnak. Mint ismert, a kőolaj- és földgázkészletekben gazdag Dél-kínai-tenger jelentős részére Peking igényt tart, ezzel is területi vitákba keveredve az egyébként sokszor egymással is vitában álló államokkal. A korábbiak fényében így nem meglepő, hogy Ausztrália éberen figyeli, mi történik a Dél-kínai-tengernél, pozíciói erősítése végett maga is jelentős fegyverkezésekbe kezdett.

Még 2021 áprilisában a következőket nyilatkozta az ausztrál belügyminisztérium egyik államtitkára:

Ebben az állandó feszültséggel és félelemmel teli világban a háború dobjai hol halkan, messziről, hol pedig hangosan és egyre közelebbről szólnak.

Az ausztrál veteránok emléknapja alkalmából tartott beszédében az államtitkár kifejtette, hogy a csendes-óceáni térségben kiéleződtek a feszültségek, ugyanakkor a béke fenntartását prioritásként jelölte meg.

A Dél-kínai-tenger és régiója. Kép forrása: PeterHermesFurian/Getty Images

Igazán aktív harcászati reformok azonban csak idén kezdődtek meg. Januárban a védelmi minisztérium arról adott ki tájékoztatást, hogy intelligens tengeri aknákat vásárolnának, válaszul a kínai tengeri flotta esetleges fenyegetésére. Értesülések szerint ezek beszerzésére 1 milliárd ausztrál dollárt szánna a kormány.

Végül alig egy hónapja Ausztrália bemutatta azokat a terveket, amelyek védelmi kiadásainak radikális átalakítására vonatkoznak. Kiderült, olyan horderejű változtatásokra készül az ország, amelyre a második világháború óta nem volt példa. A felülvizsgálat értelmében ezentúl kiemelt hangsúlyt fognak helyezni a nagy hatótávolságú fegyverekre és a lőszerek hazai gyártására.

Kína szuverenitásának érvényesítése a Dél-kínai-tenger felett olyan módon fenyegeti az Indo-csendes-óceáni térség globális, szabályokon alapuló rendjét, amely hátrányosan érinti Ausztrália nemzeti érdekeit

- áll a felülvizsgálatban, melyben célként fogalmazták meg az AUKUS-program folytatását, a nagy hatótávolságú csapásmérő rakéták beszerzésének felgyorsítását, az F-35A Joint Strike Fighter és az F/A-18F Super Hornet repülőgépek fejlesztését, valamint a HIMARS rakétarendszerekhez kapcsolódó beszerzéseket.

Ezek mellett Richard Marles védelmi miniszter arról számolt be, hogy a hazai fegyverek gyártását felgyorsítják, amelyre 2,5 milliárd dollárt fordítanak, és hozzátette, két éven belül további 1,6 milliárd dollárt költenek tengerentúlról származó nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek vásárlására.

Merre haladhatnak tovább az ausztrál-kínai kapcsolatok?

A fentiek alapján okkal lehetne gondolni arra, hogy a két ország közti szakadék tovább mélyül, azonban fontos számok árnyalják ezt a képet. A CNN május elején az Ausztrál Statisztikai Hivatal adatai alapján bemutatta, hogy az ausztrál-kínai gazdasági kapcsolatok rengeteget javultak, az ország Kínába irányuló exportja rekordokat döntött.

A korlátozások megszűnésével Peking ismét elkezdte az ausztrál szén és vasérc vásárlását, ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest 31%-kal emelkedett Ausztrália Kínába irányuló kivitele, azonban egy hónappal ezelőtthöz képest is 28%-os növekedést lehet megfigyelni.

Az egyértelmű, hogy regionális és biztonságpolitikai szempontokból Ausztrália elkötelezte magát az Egyesült Államok és a nyugati országok mellett, ezt bizonyítják a haderőfejlesztési és szövetségkötési aktusok is, mely eredményeként az eddig passzívabb szerepet betöltő ország aktív szereplővé vált a térségben. Ugyanakkor fontos tanulság az is, hogy szem előtt tartva a gazdasági szempontokat, mind Kína, mind Ausztrália számára jelentős az egymással való kereskedelem.

Már csak az a kérdés, hogy a későbbiekben ezeket össze lehet-e majd egyeztetni a fent említett regionális és biztonságpolitikai szempontokkal és a két ország hosszú távú érdekeivel.

Címlapkép forrása: Ian Hitchcock/Getty Images