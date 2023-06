Súlyos jelentés érkezett: szinte teljesen elpárolgott az orosz hadsereg egyik legnagyobb előnye Ukrajnában

Volodimir Dacenko ukrán elemző a rendelkezésre álló megerősített adatokat, illetve a szakértői véleményeket és becsléseket hozta összhangba. Az általa készített elemzés azt hivatott bemutatni, hogy az orosz erők eszközveszteségei, és az Ukrajnát támogató nyugati hatalmak fegyverszállítmányai következtében a két fél közötti erőviszonyok kiegyenlítettebbé váltak az invázió kezdetéhez viszonyított állapotokhoz képest. Az összehasonlítást a harckocsik, páncélozott harcjárművek és a fronton bevetett élőerő tekintetében is elvégezte.

Dacenko elemzése szerint Oroszország 14 hónap alatt több mint 600 tankot tudott legyártani, illetve kivonni a raktárakból. Ugyanakkor az Oryx, a háborús eszközveszteségekkel foglalkozó blogportál, az orosz harckocsik esetében 1911 tankot tart számon (valójában ez a szám már 2000 felett van). Dacenko elemzésében kihangsúlyozza, hogy a szakértők úgy becsülik, az Oryx lista a teljes veszteségek 80 százalékát fedezik.

Ezek alapján a teljes veszteség 2400 tankot tehet ki, így a rendelkezésre álló orosz tankok száma 1500 darabra apadhatott.

Ezzel szemben Ukrajna legalább 605 darab harckocsit kaphatott szövetségeseitől, illetve júniusban további 80 darab Leopard 1-est várnak még. Emellett az ukrán fegyveres erők legalább 544 orosz harckocsit foglaltak el. Mindez összesen 2087 harckocsit jelent Ukrajna számára, amelyből lejön az Oryx által megerősített veszteség (az elemző 495-tel számol, azóta 500 feletti a szám), illetve a becsült kiigazítás (620 páncélos).

Vagyis így a Kijev számára rendelkezésre álló harckocsik száma körülbelül 1400 darab, amely már majdnem teljesen megegyezik az orosz páncélosok számával, ráadásul míg Oroszország a raktárból kivont T-55-ösökkel tölti fel készleteit, addig

Ukrajna körülbelül száz, modernebb Leopard 2-es és Challenger páncéloshoz juthatott hozzá.

