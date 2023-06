Államcsődöt jelző besorolást kapott Fehéroroszország

A lehetséges legrosszabb, gyakorlatilag államcsődöt jelző besorolási szintre minősítette vissza Fehéroroszországot a Moody's Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy Fehéroroszország egyoldalúan saját valutájára denominálta át devizakötelezettségeinek törlesztését, és a Moody's minősítési módszertana szerint ez törlesztési csődnek felel meg.

A cég péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "Ca"-ról "C"-re rontotta Fehéroroszország devizában és helyi valutában fennálló hosszú futamidejű szuverén adósságállományának besorolását. A Moody's osztályzati listáján a "C" besorolás a legrosszabb minősítési szint, amely a már beállt törlesztési csődöt jelzi.

Az osztályzatrontáshoz fűzött indoklás szerint a Fehéroroszországra megállapított "C" besorolás a Moody's azon várakozását tükrözi, hogy az ukrajnai háború elhúzódása miatt a külföldi szankciók középtávon is korlátozzák Fehéroroszország képességét devizaadósság-szolgálati kötelezettségeinek teljesítésére, és ez valószínűleg 65 százalékot maghaladó veszteséget okoz a kötvénybefektetőknek. A "C" osztályzat az elemzés szerint azt is jelzi, hogy a Moody's várakozása szerint Fehéroroszország mindaddig devizakötvény-törlesztési csődhelyzetben marad, amíg támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziót, és amíg az emiatt kirótt szankciók érvényben maradnak.

A Moody's indoklása szerint várható az is, hogy a szankciók tartós károkat okoznak a fehérorosz gazdaság növekedési potenciáljának, tekintettel a magánszektorban uralkodó egyre nehezebb kondíciókra, amelyek a szakképzett munkaerő elvándorlásához vezetnek, és fennakadásokat okoznak az olyan dinamikus ágazatok működésében, mint a kommunikációs és információtechnológia. A hitelminősítő elemzése szerint Fehéroroszország bruttó nemzetközi tartalékai az áprilisi állapot alapján 8 milliárd dollár közelében jártak. Ez nagyon alacsony, de a tavaly decemberi helyzethez mérve viszonylag stabil szint, és nem sokkal marad el az ukrajnai háború kezdete előtti értéktől.

A Moody's közölte ugyanakkor, hogy becslése szerint a saját definíciója alapján - vagyis az arany- és az SDR-tartalék kiszűrésével - számolt devizatartalék sokkal alacsonyabb, hozzávetőleg 3 milliárd dollár lehetett áprilisban. Ez körülbelül egyhavi importfedezetnek felel meg, és emiatt a fehérorosz gazdaság rendkívül sebezhető a kedvezőtlen sokkhatásoktól.

