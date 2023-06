Amerika szerint Oroszország már Ukrajnában is csak a második legerősebb, Melitopolt és Bergyanszkot támadják az ukránok - Háborús híreink szombaton

Hanna Maljar, ukrán védelmi miniszter-helyettes napi jelentésében arról számolt be, hogy bár a helyzet jelenleg nyugodt a frontvonalon, Oroszország továbbra is keletre összpontosítja az erőfeszítéseit. Maljar beszámolójában arra is kitért, a Wagner továbbra sem hagyta el Bahmutot, különleges feladatot kaptak a városban.