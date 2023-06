Borzalmas állapotban lévő orosz harckocsikat fényképeztek, a frontra tartanak

A közösségi médiába kerültek fel azok a felvételek, amelyen rossz állapotban lévő orosz T-80BV harckocsik láthatóak. A fényképek nagy valószínűséggel a közel-keleti Perm régióban készültek.

A feltételezések szerint a nyugdíjba küldött páncélosok egy javítóműhelybe tartanak jelenleg. A ráncfelvarrást követően pedig az orosz-ukrán frontvonalra szállítják majd a tankokat.

