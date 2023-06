Egyetlen videó, amely remekül leleplezi, hogy miért is hatástalan a légvédelem az orosz-ukrán háborúban

Az SZBU által közzétett videón látható egy jelenet, amely kiválóan mutatja meg, hogy mennyire tehetetlenek még a modern légvédelmi rendszerek az orosz-ukrán háborúban tömegesen bevetett drónokkal szemben.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat által közzétett videónak - még ha a támadás sikerességéről megkérdőjelezhető bizonyítékokat is mutattak fel - van egy figyelemre méltó jelenete, a Tor-M2-es "párbaja" a felderítődrónnal.

A 2007-ben bemutatott Tor-M2 rakétarendszer hivatalosan alkalmas repülőgépek, helikopterek, cirkálórakéták, pilóta nélküli légi járművek és rövid hatótávolságú ballisztikus fenyegetések elhárítására is (a rakétákat kifejezetten kisméretű, agresszívan manőverező célpontok elfogására fejlesztették ki).

Video of a Russian Tor Air Defense System missing a Ukrainian UAV. pic.twitter.com/pfhwkEy1OU — Rob (Lee) June 3, 2023

A videón azonban jól látható, hogy az ukrán drónkezelő egyetlen mozdulattal elkerüli az elhárító-rakétát és tovább filmezi az alatta lévő fegyverrendszert.

A ritkán látott jelenet jól rávilágit az orosz-ukrán háború egyik nagy újdonságára, a – sokszor kereskedelemben is kapható – drónok nagy mértékű és hatékony bevetésére. Az olcsó, kis méretű, nehéz célpontot jelentő drónok kiválóan alkalmasak felderítésre, tüzérségi célrávezetésre vagy akár önálló csapásmérésre is, ezért mindkét oldal előszeretettel használja, miközben még a legmodernebb légvédelmi rendszerek is a legtöbb esetben képtelenek megfelelően reagálni a drónok jelentette fenyegetésre.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Getty Images