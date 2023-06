Támadásba lendültek az ukránok: súlyos csapások érték Melitopolt és Bergyanszkot

A Bergyanszki városi hatóságok közleménye szerint 18 óra 40 perc körül robbanássorozat hallatszott. Az előzetes információk szerint egy légvédelmi rendszer működésbe lépett, amelynek hat érkező rakétát sikerült lelőnie.

Update: looks like AD intercepted almost everything in both cities. I have seen no indication of a hit in Melitopol.Tochka with cluster munitions was downed in Berdyansk https://t.co/qmz30UpjLP