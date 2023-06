Visszavonulót fújt volna a magyar kormány? Felbukkant egy újabb verzió a diplomáciai vihart kiváltó videóból

Május 30-án jelent meg a magyar kormány legújabb kampányvideója, a fél perces felvétel a mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra szólítja fel az orosz-ukrán háborúban résztvevő feleket. Diplomáciai bonyodalmakat okozott azonban az, hogy a videó egyes jeleneteiben

a Krím-félszigetet nem Ukrajna részeként ábrázolta.

Ezen kívül pedig egy orosz harckocsiról bevágott jeleneten elhomályosították a Szent György-szalagon lévő piros-fehér keresztet, az orosz katonai járművek egyik legfőbb jellegzetességét.

Hungary is a firm ally of the Russian fascist state.The Hungarian government released a video that excludes Crimea from a map of Ukraine.Hungary is a member of the EU and NATO, giving aggressor Russia a veto that neuters those organizations. pic.twitter.com/gVRsj8W1eM