Erasmusszal háborús övezetbe? – A diák, aki ösztöndíjjal jutott el a terrorszervezet fészkébe

Egy olasz orvostanhallgató, Riccardo Corradini nem mindennapi helyszínt választott Erasmus-ösztöndíja színhelyéül: a Hamász palesztin terrorszervezet által uralt Gázai övezetet, amely folyamatos háborút folytat Izraellel. Milyen lehet egy háborús övezetben egyetemre járni, és milyen lehet ott sürgősségi orvoslást végezni? Erről szól az Ösztöndíjjal Gázában című dokumentumfilm, amely már magyarul is megtekinthető az RTL+-on.

Mi a Gázai övezet?

A Gázai övezet hivatalosan Palesztina része, Ciszjordánia mellett a másik területi egysége, de a két rész nem határos egymással. A zsidó állam az 1967-es hatnapos háborúban foglalta el Egyiptomtól Gáza városát és környékét, de 2005-ben az izraeli katonák és mintegy 7000 zsidó telepes kivonult az övezetből. A 2006 elején, mindeddig utoljára megtartott palesztin választásokon a számos ország által terrorszervezetnek tartott Hamász (Iszlám Ellenállási Mozgalom) győzött Gázában, és 2007 óta vezeti a térséget.

A Hamász konfliktusban áll a palesztinok másik nagy pártjával, a Fatahhal (Palesztin Nemzeti Felszabadítási Mozgalom), melynek vezetője Mahmúd Abbász, aki egyben a Palesztin Hatóság vezetője is. A Fatah és a Hamász közötti konfliktus miatt azonban a Gázai övezetben a hivatalos palesztin vezetésnek gyakorlatilag nincs fennhatósága.

Gáza a legrégibb ismert városok közé tartozik, mintegy 5000 éves lehet, és már Mózes I. könyvében, a Teremtés Könyvében is említésre kerül. Állt egyiptomi, filiszteus, majd zsidó uralom alatt, később nagy birodalmak (asszír, perzsa, Nagy Sándor, szeleukida, római, bizánci) része lett. Az arabok 638-ban hódították el Bizánctól, azóta jórészt szunnita muszlim hitű arabok lakják. Az oszmán-török uralmat követően 1923-ban lett brit mandátumterület, majd 1948-ban egyiptomi megszállás alá került, míg az újjászületett zsidó állam el nem hódította 1967-ben.

A Gázai övezet ma az 500 ezres Gáza városából (időnként Gázaváros) és még néhány településből áll. A Föld egyik legsűrűbben lakott régiója: nagyjából 2 millió ember él egy 365 km²-nyi (nagyjából kétharmad budapestnyi) területen, de Gázaváros népsűrűsége ennél is jóval magasabb. Jelentős a népszaporulat és így a kiskorúak aránya, viszont nagy a munkanélküliség a fiatalok körében: 2019-ben 65 százalékos volt a 25 év alattiak között.

A helyhiányt növeli, hogy Izrael pufferzónát hozott létre az övezet határainál, ezzel még jobban lecsökkent a megművelhető földterületek aránya. Egyiptom 2007-ben lezárta határait Gáza felé, Izrael pedig teljes szárazföldi, vízi és légi blokád alatt tartja az övezetet. A palesztin lakosság időnként megpróbál kitörni a kerítéseken át, de a zsidó állam hadereje ezt rendszeresen megakadályozza. A Gázai övezetből mind kilépni, mind oda belépni rendkívül nehéz, a térség ezért nagyon nagy elszigeteltségben él.

A Gázai övezet. Forrás: Wikimedia Commons

Permanens háború Izraellel

A Izraellel való konfliktusban csendesebb és feszültebb periódusok váltják egymást. A legutóbb május első felében alakult ki súlyos helyzet, amikor az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet rakétákat lőtt ki Izraelre, amely légicsapásokkal válaszolt. Hasonló játszódott le 2021 májusában, amikor a mostaninál hosszabban tartó és véresebb konfliktus alakult ki a két fél között.

A „koreográfia” általában úgy néz ki, hogy a Gázai övezetből rakétákkal lövik Izraelt, Izrael pedig légicsapásokat intéz gázai célpontok ellen. A palesztin rakéták a zsidó államban nagy kárt nem tudnak tenni, köszönhetően a Vaskupola légvédelmi rendszernek, az izraeli csapások ellenben súlyos következményekkel járnak Gázában. Jellemző, hogy a 2021-es konfliktus 14 polgári és 1 katonai áldozattal járt Izraelben, míg 256 fős polgári és 80-200 fős katonai veszteséget okozott a Gázai övezetben.

Míg korábban a Hamász volt a legaktívabb az Izrael elleni harcban, az, hogy 2007 óta vezetik a 2 milliós térséget, valamelyest kevésbé konfrontatív magatartásra készteti őket. Így vált egyre aktívabbá az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet, amely Izrael ősellensége, Irán aktív támogatását élvezi. Mindkét szervezet még az 1980-as években alakult az Izraellel való szembenállás jegyében.

A Gázai Iszlám Egyetem adminisztratív épülete 2021-ben. Forrás: Belal2795 / Wikimedia Commons

Erasmus-ösztöndíjjal Gázába

Az Erasmus-ösztöndíj (hivatalosan Erasmus+) a magyar hallgatók számára többnyire azt jelenti, hogy nyugat-európai egyetemeken tölthetnek el egy félévet, jobban megismerve az adott ország kultúráját, adott esetben elsajátítva nyelvét, nemzetközi ismeretségeket köthetnek, és persze élvezhetik a számukra nyújtott számos szórakozási lehetőséget. Egy olasz orvostanhallgató, Riccardo Corradini 2019-ben azonban nagyon másfajta Erasmus-félévet töltött el: első Erasmus-hallgatóként háborús övezetbe, méghozzá a Gázai övezetbe ment, hogy fejlessze tudását a sürgősségi orvoslás területén. Róla szól az Ösztöndíjjal Gázában (Erasmus in Gaza) című 2022-es dokumentumfilm, amely már magyarul is megtekinthető az RTL+-on.

Miközben más tudományterületek hallgatóinak bizonyára eszébe sem jutna olyan helyre menni ösztöndíjjal, amelyben lényegében folyamatosak a harci cselekmények, a sürgősségi orvoslás szempontjából a Gázai övezet – sajnos – „ideális” terep. Mint a film elején Riccardo olasz tanárától elhangzik, 2018 márciusa és szeptembere között 18 ezer sérült volt Gázában – ilyen számok Olaszországban csak extrém vészhelyzetek esetén tapasztalhatók. (Nem sokkal Riccardo útja után az észak-olaszországi kórházakban megtapasztalhattak ilyen extrém vészhelyzetet a koronavírus miatt.)

Gázába már bejutni sem egyszerű: számos kapu, többórás várakozás, hosszú, kihalt folyosókon történő mászkálást követően léphetni át az az övezet határát. A háborús állapotok és a rendkívüli szegénység elsőre feltűnnek: állandó áramszünetek, a helyiek sokszor szamarak vagy lovak által húzott szekerekkel közlekednek.

Riccardo Corradini a Gázai övezetbe vezető folyosón az Ösztöndíjjal Gázában című filmben. Forrás: RTL+

A film ugyanakkor nem a nyomor bemutatására koncentrál, Riccardo élete pedig többnyire olyan helyszíneken zajlik, ahol a lemaradottság nem olyan látványos. A diákot fogadó intézmény, a Gázai Iszlám Egyetem főépülete korábbi támadásokat követően részben újjáépült: ránézve senki nem mondaná meg, hogy háborús övezetben található. Riccardo gyorsan megbarátkozik a helyiekkel, akik nagyon barátságosan fogadják. Egy joghallgatónál, Adamnál kap szállást, az egyetemen pedig egy másik orvostanhallgató, Szadi a segítője – mindkettőjükkel szoros barátságot köt.

A férfiak és nők elkülönülése Gázában az élet minden színterén tapasztalható. Lakótársai elviszik Riccardót egy helyi partira, amely sok mindenben hasonlít egy európai bulira, egy nem elhanyagolható különbséget leszámítva: csak férfiak vannak jelen rajta. Az egyetemen is teljesen elkülönülnek a férfi és a női hallgatók, és mikor Riccardo felveti Szadinak, hogy ő megtekintené a női részleget is, barátja magára hagyja. Végül megismer egy fiatal lányt, Dzsumanát, akinek köszönhetően több gázai lánnyal is találkozhat, egy alkalommal még futballozni is beáll közéjük.

Folyamatos rendkívüli állapot

Riccardo Gázában töltött pár hónapja bővelkedett az eseményekben. Még alig kezdte el az ösztöndíjas félévet, egy izraeli hadművelet miatt a külföldieknek máris el kellett hagyniuk az övezetet. Riccardót ekkor ideiglenesen a Ciszjordániában található Betlehembe, Jézus szülővárosába menekítették. Az izraeli légitámadások ezt követően is többször megismétlődtek. Egy alkalommal az orvostanhallgató lakása közvetlen közelében rombolt le egy rakéta egy teljes házat – a kamera rögzítette is a történteket, miközben Riccardo és lakótársai a pinceszinten találtak maguknak óvóhelyet.

Riccardo Corradini egy gázai kórházban az Ösztöndíjjal Gázában című filmben. Forrás: RTL+

Bár az orvoslás gyakorlati részével az olasz fiatal a gázai egyetemen is találkozhatott – sok amputált lábú és más háborús sérüléseket szenvedett férfit és nőt láthatunk –, igazán éles helyzetet Dzsumanának köszönhetően ismerhet meg, aki kapcsolatainak köszönhetően beprotezsálja egy kórházba az övezet északi részén. Itt már valóban a gyakorlatban próbálhatja ki az orvoslást Riccardo, ugyanis gázaiak egy csoportja áttörést kísérel meg a határon, az izraeli katonák azonban feltartják őket, és sokan lőtt sebekkel kerülnek be a kórházba. Folyamatosan érkeznek sérültek a traumatológiára, amiből képet kaphatunk arról, hogyan néz ki valójában a sürgősségi orvoslás egy háborús övezetben.

Riccardót féléves gázai tartózkodása során többször is kétség gyötri, hogy valóban alkalmas-e a traumatológiai munkára, de miután éles helyzetben is helytállt, úgy érzi, megtalálta a helyét. A háborús övezetből hazatérve a koronavírus sújtotta Olaszország várja, ahol hivatalosan is orvossá avatják. Nem lenne meglepő, ha egy másik háborús övezetben találkoznánk vele legközelebb.

Ösztöndíjjal Gázában (Erasmus in Gaza): spanyol dokumentumfilm, 2022. Rendezte: Chiara Avesani és Matteo Delbo

