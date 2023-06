Beletörhet Amerika bicskája ebbe a konfliktusba – Van, ami fontosabb, mint a Wagner elleni küzdelem?

Az Egyesült Államok számára komoly fejtörést okoz, hogy nyújtson-e katonai segítséget a Közép-Afrikában található Csádnak, amely az egyik legmegbízhatóbb védőbástya a régióban az iszlamisták támadásaival szemben, és Oroszország növekvő befolyásának is ellentart a Száhel-övezetben – írja a Wall Street Journal

Amikor Csád régóta hivatalban lévő elnökét, Idriss Débyt két évvel ezelőtt megölték egy összecsapásban, gyorsan a fiát választották meg az ország elnökének, megsértve ezzel a közép-afrikai ország alkotmányában meghatározott öröklési rendet.

Az így kialakult helyzet komoly kihívást jelent az amerikai kormány számára, mivel el kellene dönteniük, hogy a Csádban hatalmon lévő katonai junta eléggé brutális és antidemokratikus-e ahhoz, hogy leállítsák-e az országnak nyújtott katonai segítséget, vagy pedig az ország van olyan fontos katonai szövetséges, hogy a Biden-kormányzat szemet hunyjon az egész felett.

Miután hatalomra került, Mahamat Idriss Déby, Csád új elnöke fenntartotta apja nyugatbarát álláspontját és az év elején az Egyesült Államok is megosztotta Csáddal azt a hírszerzési információt, amely szerint a Wagner csoport Déby esetleges megölésére készül. A két ország viszonya ezen túlmenően azonban nem javult látványosan.

Csádi katonák lőgyakorlaton a Flintlock 20 hadgyakorlat keretében, Kaedi, Mauritania, Feb. 20, 2020. Forrás: US Army Photo / Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Wikimedia Commons.

Októberben a csádi erők erőszakkal elfojtották a tüntetéseket, amelyek azért törtek ki, mert a junta két évvel meghosszabbította saját uralmát ahelyett, hogy még abban a hónapban átadta volna a hatalmat a civileknek, ahogyan azt megígérte.

Ennek jegyében a Csádnak nyújtandó további támogatásnak van egy másik akadálya is, mégpedig az amerikai oldalon.

A diktátorok és a katonai rezsimek támogatása, miközben elhanyagoljuk a csádi polgárok többségét, katasztrofális politika

- mondta Bob Menendez New Jersey-i demokrata szenátor, a Külügyi Bizottság elnöke.

Az az elképzelés, hogy a biztonsági szektorba való nagyobb mértékű befektetés elősegíti a stabilitást Csádban vagy a Száhel-övezetben, alapvetően téves.

A Menendez által vázolt probléma alapvetően meghatározó az Egyesült Államok számára, mivel évek óta megfigyelhető, hogy a fejlődő országokban található afrikai és ázsiai rezsimeknek nyújtott támogatása elősorban katonai, nem pedig polgári jellegű. Példának okárért a 2001-es afganisztáni és a 2003-as amerikai invázió utáni rezsimeknek óriási katonai támogatást nyújtott Washington, azonban egy évtized után annyit ért csak el, hogy a társadalom olyan szintű ellenszenvet érzett ezekkel a rendszerekkel szemben, hogy az Iszlám Állam, illetve a Talibán vezetésével nyílt fegyveres felkelést indított.

A helyzet Afrikában sem jobb, ahol 2020-ban és 2021-ben Maliban, Guineában majd Szudánban, 2022-ben Burkina Fasóban és Gambiában volt sikeres katonai puccs.

Csádi katonák a sivatagban a Flintlock 17 hadgyakorlaton Faya-Largeau, Chad Mar. 3, 2017. Forrás: US Army photo / Sgt. Derek Hamilton / Wikimedia Commons.

Csádot kiemeli a régióban, hogy sivatagi hadviselésben jártas 11 000 fős elit terrorizmusellenes egységgel is rendelkezik, ami kifejezetten értékes szövetségessé teszi a régióban az iszlamisták elleni küzdelemben. Az ország elég aktívan használja is ezeket az egységeket a régióban: 1400 katonát küldött a dzsihadista csoportok elleni harc kapcsán Mali északi részére, és 1800-at a Burkina Faso, Niger és Mali metszéspontjában lévő, háromoldalú, ingatag határszakaszon végrehajtandó műveletekre. A Csád-tó körül 1100 katonája harcol a Boko Haram és a Nyugat-afrikai Iszlám Állam ellen, és ezek a csapatok néha Nigériába és Nigerbe is üldözik a fegyvereseket.

Csád terrorellenes egységének parancsnoka, Abdraman Yousouf Mery altábornagy szerint további instabilitást okozhat a szomszédos Szudánban dúló háború, amely az elmúlt hat hétben már mintegy 76 000 szudáni menekültet kényszerített arra, hogy Csádba meneküljön. A tábornok szerint szükség van az amerikai támogatásra, hogy ezeket a konfliktusokat kezelni tudják.

Az idősebb Déby 2021-ben bekövetkezett haláláig az amerikai különleges műveleti csapatok képezték ki a csádi kommandósokat, és a Pentagon Toyota Land Cruiser pickupokkal és testpáncélokkal látta el a csádi hadsereget, azóta azonban jóval alacsonyabb szintű lett az amerikai támogatás.

A Biden-kormányzat úgy döntött, hogy nem nyilvánítja államcsínynek a fiatalabb Déby hatalomátvételét apja halála után, azzal érvelve, hogy a csádi parlament elnöke, aki a következő volt az utódlási sorban, önként áltt félre.

Ha államcsínynek nevezik, akkor az az amerikai biztonsági segítségnyújtás automatikus leállítását vonta volna maga után, ahogyan ez a katonai felkelések után a közelmúltban Maliban, Burkina Fasóban és Guineában is történt.

Csád megtartotta egykori gyarmattartója, Franciaország katonai támogatását is. Emmanuel Macron francia elnök egyetlen nyugati vezetőként vett részt az idősebb Déby temetésén, aki maga is puccsal kezdte három évtizedes uralmát Csádban.

A csádi hadsereg katonái gyakorlatoznak a Chari folyón N'Djamenában, Csádban 2017. március 3-án a Flintlock 17 hadgyakorlat keretében. Forrás: U.S. Army photo / Staff Sgt. Terrance Payton / Wikimedia Commons.

Csádnak ahhoz is szüksége lenne még amerikai támogatásra, hogy segítsenek kiképezni egy kétéltű egységet, amely a Csád, Kamerun, Niger és Nigéria határainál található Csád-tónál venné fel a harcot a Boko Harammal. Az amerikai támogatás azért is lenne fontos, mert ki kellene képezni az ország terrorizmusellenes egységének új tagjait is, ami több mint háromszorosára nőtt az elmúlt időszakban.

Csád kapcsán azt sem szabad elfelejteni, hogy fontos regionális erő, amely meg tudja akadályozni a Wagner csoport képviselte orosz befolyást Afrikában, ami kifejezetten aktív három Csáddal határos országban – Szudánban, Líbiában és a Közép-afrikai Köztársaságban –, valamint Maliban is.

Az Egyesült Államok számára fel van adva a lecke: ismét egy katonai vezetést támogasson egy kritikus régióban, abban a reményben, hogy megakadályozza a Wagner csoport és az iszlamisták előretörését, vagy pedig számonkérje a demokratikus értékeket egy autoriter rendszeren, abban a reményben, hogy így a későbbiekben nem kerül majd hatalomra egy az amerikai érdekekkel ellentétes rezsim.

Címlapkép: Idriss Déby csádi elnök temetése N'Djamenában 2021. április 23-án. Forrás: Desirey Minkoh/AfrikImages Agency/Universal Images Group via Getty Images