Új szintre emelkedik a szövetség? Új területen közeledik két nagyhatalom

Új területen alakul szövetségesi együttműködés két nagyhatalom, Kína és Oroszország között. Az ukrajnai háború miatt az Északi-sarkvidéki Tanács nyugati tagjai látványosan elfordultak Oroszországtól, ezért Moszkva a térségben inkább Kínával keresi az együttműködés lehetőségét. A nyugati országok egy része attól tart, hogy a két USA-rivális nagyhatalom egyfajta konkurens árnyékszövetséget hoz létre a térségben.

A Financial Times cikke szerint az orosz küldött azzal fenyegette meg az Északi-sarkvidéki Tanácsot, hogy országa kilép az együttműködésből. A csoport az északi sarkkörön fekvő országokat tömöríti, és a régió vitáira igyekszik megoldást találni. A témák között a klímaváltozás, az őshonos lakosság jogai, illetve a tengeri hajózás is megtalálható. A nyomásgyakorlás oka az, hogy az aktuális vezető Norvégián kívül a szervezet másik hat tagja (Dánia, Egyesült Államok, Finnország, Izland, Kanada, Svédország) nem kooperál Oroszországgal, mióta az állam fegyveres támadást indított Ukrajnában.

Nikolaj Korcsunov, az Északi-sarkvidéki Tanács volt elnöke szerint Moszkvának nehézkessé válik a részvétel, amennyiben az éppen norvég vezetéssel irányított szervezet továbbra sem hívja meg őket az együttműködés által szervezett eseményekre. A nyugati tagállamok delegáltjai most attól tartanak, hogy az események hatására új árnyékszervezet jön létre, amelyben az oroszok inkább Kínával közösen törekednek az északi pólus adottságainak kiaknázásra.

Az Északi-sarkvidék geopolitikai jelentősége növekszik, köszönhetően többek közt a térséget komolyan érintő klímaváltozásnak, ennek hatására ugyanis a jégsapkák olvadásnak indultak. A melegebb éghajlat új lehetőségeket nyit: új kereskedelmi útvonalak létesülnek, illetve a tengerfenéken elérhető ásványkincsek, ritkaföldfémek és szénhidrogének kitermelése is elérhetővé válik. A Kreml már korábban is igyekezett a saját érdekeit egyre erősebben érvényesíteni az északi tengerpartjainál, új bázisokat nyitott, illetve a tengeri határok kérdéseit illetően is a saját megközelítésben viszonyult a területhez. A nemzetközi jog szerint meghatározott tengeri határvonalak vitájában az orosz fél kiterjesztette a tengerfenékre vonatkozó igényeit, ezzel nemzetközi vitákat generálva.

Kína és Oroszország eddig hagyományosan távolságtartóan kezelte egymással a sarkvidékek kérdéseit, az oroszok a kínai befolyás és tőke túlzott megerősödésétől tartottak, a saját szándékaik sérelmére. Azonban a 2022-es ukrajnai invázió óta egyre több – korábban hidegen kezelt - területen válik szorosabbá a kapcsolat. Az új területen körvonalazódó együttműködés a nyugati álláspont szerint azzal a veszéllyel fenyeget, hogy újabb területen távolodik a Peking-Moszkva tengely a nyugati érdekektől, és egy újabb potenciális konfliktus réme rajzolódik ki.

A kép forrása: Nery Ynclan/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images