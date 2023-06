Fehér ház: nem tudjuk, mi történt az ukrán gáttal, de vannak jelei, hogy az oroszok állnak a robbanás mögött

Az amerikai Fehér ház egyelőre nem tudja egyértelműen megállapítani, mi történt a Nova Kahovka-i gáttal, de vannak arra utaló jelentések, hogy Oroszország állhat a keddi robbanás mögött – mondta a Reuters tudósítása szerint az elnöki hivatal szóvivője.

John Kirby kiemelte, hogy a gát felrobbanása egyértelműen komoly károkat okoz Ukrajnának, sok halottal és több ezer ember kitelepítésével járhat, illetve veszélybe sodorja az ország energiabiztonságát.

A Fehér ház szóvivője azt is elmondta, hogy az amerikai kormányzat folyamatosan figyelemmel követi a helyzetet a kedden felrobbant gátnál. Emellett most elsődleges feladatnak nevezte, hogy a végére járjanak azoknak a jelentéseknek, melyek szerint Oroszország áll a robbanás mögött. Kirby azt is kiemelte, hogy egyelőre nem tudják megítélni, milyen hatással lesz majd a gát felrobbanása a most indult ukrán ellentámadásra.

