Gátrobbanás: így áll a helyzet most az oroszok által ellenőrzött területeken

Nincs veszélyben az emberek élete

- közölte Andrej Alekszejenko, Herszon régió Oroszország által beiktatott vezetője a Telegramon, hozzátéve, hogy az orosz katasztrófaelhárítási minisztérium munkatársai ellenőrzik a folyó vízszintjét.

Ha szükséges, készen állunk a gátfalvak lakóinak evakuálására, a buszok készültségben vannak

- mondta.

A lerombolt Nova Kahovka-i gát megjavítása "jelenleg nem lehetséges" - közölte kedden Vlagyimir Leontyev, Nova Kahovka Oroszország által beiktatott polgármestere a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség szerint.

A Nova Kahovka-i gát vízzel látta el a Krím nagy részét, ezért a félsziget is érintett a lerombolásából fakadó következményekben. A térség Moszkva által beiktatott közigazgatási vezetője szerint ugyanakkor a keletkező árvíz nem fogja érinteni a Krím lakosait.

Szergej Akszenov, a Krím Oroszország által kinevezett vezetője arra is kitért, hogy a félsziget víztározója "sekélyessé válhat", de jelenleg 40 millió köbméternyi tartalék van a mederben.

Akszenov elmondta, hogy intézkedéseket tesznek a Krím vízellátásában bekövetkező zavarok minimalizálására, és "jelenleg több mint elegendő ivóvíz van".

Ez nem fogja nagymértékben befolyásolni a helyzetet a herszoni régióban. Még a lakosság nagyarányú evakuálására sem lesz szükség. A lakosok többsége a helyén marad, bár már küldtek értük szállítójárműveket

- közölte Vlagyimir Szaldo, oroszok által kinevezett herszoni kormányzó a Telegramon.

Saldo szerint a gát lerombolása miatt "nagy, de nem kritikus" vízmennyiség folyt le a Dnyeper folyón, ami a part menti mezőgazdasági területek elmosását és a polgári infrastruktúra megzavarását okozta.

Szaldo, az oroszok által kinevezett kormányzó azt mondta, hogy

az incidens "nem fogja megakadályozni a hadseregünket abban, hogy megvédje a bal partot".

A vízszint a Dnyeper folyóhoz közeli területeken elérte a 12 métert. Vlagyimir Leontyev, Nova Kahovka oroszok által beiktatott polgármestere azt mondta: Csiurupinszk és Golaja Prisztan településeket elárasztja a víz.

Ezekben a településekben nincs áram és víz - a lakosok magukra maradtak

- mondta.

A Rosszija 24 orosz állami televíziónak adott interjújában Leontyev elmondta, hogy folyamatban van a Dnyeper folyó mentén fekvő házak evakuálása Nova Kahovkában.

Most evakuáljuk azokat a polgárokat, akik közvetlenül a parton vannak. A várost jelenleg is rakétatámadások érik. Úgy gondolom, hogy körülbelül 300 ház lakóit fogják evakuálni és már most is evakuálják..., hogy elkerüljük az áldozatok számát

- mondta Leontyev.

Zelenskyy Social Media Account / Handout/Anadolu Agency via Getty Images