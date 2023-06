Orosz és kínai repülőgépek jelentek meg Amerika szoros szövetségese mellett, riasztották a légierőt

2019 óta hatodik alkalommal tartott Kína és Oroszország légi gyakorlatot a Japán-tenger és a Dél-kínai-tenger fölött. A Kínai Védelmi Minisztérium szerint ezek a repülési gyakorlatok részei a két állam közötti éves együttműködési tervnek.

The Republic of Korea Air Force (South Korea) has announced that earlier this morning it had Detected and Tracked at least 4 Chinese and 4 Russian Military Aircraft that had entered the Korean Air-Defense Identification Zone (KADIZ) over the Sea of Japan and the South China Sea pic.twitter.com/4GqKT6TCfM