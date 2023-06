Scholz: a gátrobbantás új dimenziót jelent a háborúban

A robbantás egyben illeszkedik a polgári célpontok elleni támadásokból is álló orosz hadviseléshez és az "orosz katonák által elkövetett sok-sok bűncselekményhez" - jelentette ki a német kormányfő a WDR közszolgálati médiatársaság Europaforum nevű rendezvényén.

Hozzátette: a kormány folyamatosan figyeli, hogy miként alakul a helyzet a térségben fekvő zaporizzsjai atomerőműben.

Kaja Kallas, Észtország miniszterelnöke a Twitteren "háborús bűncselekménynek" nevezte a Nova Kakhovka-i gát felrobbantását. Azt mondta, hogy a "terrorállam Oroszország most a vizet fegyverré változtatta".

A [Nova Kakhovka-i] gát lerombolása háborús bűncselekmény, amely számtalan civilt érint, és ökocídiumot és tömegpusztítást hoz.

- írta Kallas.

