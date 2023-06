Csúnya meglepetésbe futottak bele az ukránok Novodarivkánál – Sosem látott felvétel került elő

Pár napja támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők Novodarivka térségében: az akciónak orosz és ukrán oldalon egyaránt komoly veszteségei voltak, területszerzésről nincs hír. A legtöbb elemző azzal magyarázza az eseményt, hogy az ukrán haderő csak az orosz védelmi rendszereket próbálta tesztelni a térségben.

Nemrég új felvétel került elő az egyik támadóék munkájáról a település térségében: világosan látszik rajta, hogy az ukrán gépesített gyalogsági alakulat egy elég sűrűn telepített aknamezőre fut rá, több ukrán harcjármű is megsemmisül az akcióban.

Of course, I'm the last to criticize the strategy of the Ukrainian army. I'm just curious as for what might have been the reason to sacrifice so many vehicles and soldiers for getting nothing, but the unsurprising insight that pic.twitter.com/MtamNYG4Rk