Durvul a konfliktus: katonai repülőgépek bombázták le Hakha városát

Mianmarban a jelenleg is hatalmon lévő katonai junta 2021. február 1-jén vette át puccsal a hatalmat, amelyet előtte Aung Szan Szú Kji Nobel-békedíjas politikus államtanácsosként irányított. A korábbi demokratikus berendezkedés erőszakos leváltását azonban tüntetések követték, melyek mára állandó ellenállási mozgalommá fejlődtek. A gerillák és a hadsereg véres összecsapásai azóta lényegében ismét polgárháborúba sodorták az országot.

A felkelők egyik frakciójának, a Csin Nemzeti Hadseregnek szóvivője, Salai Htet Ni arról számolt be, hogy a szombati légicsapásokat három repülőről indították, és nem jártak áldozatokkal. A szárazföldi harcok azonban ezt követően is folytatódtak a térségben, ezek a lázadók oldalán harcoló Csin Nemzeti Hadsereg szónoka szerint 50 áldozatot és 20 sebesültet követeltek a kormányerők oldalán, míg a saját részükről a veszteség 13 halott és egy tucatnyi sebesült.

The Chin National Army (CNA) and Chin Defense Force (CDF) in Hakha and Zophei attacked, killing around 27 soldiers over four days of clashes. Twelve resistance fighters were killed, according to Salai Htet Ni, the CNAs spokesman. https://t.co/jMGOdG2wE7