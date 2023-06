Komoly problémával néz szembe Kína - Személyesen intézkedik az elnök

Belső-Mongóliában, Pekingtől keletre tett kétnapos látogatást Hszi Csin-ping kínai elnök. Az elnök ellátogatott a Ulanszu-tóhoz, amely a Sárga-folyó középső szakaszának legnagyobb vizes élőhelye. A terület az elsivatagosodás problémájával küzd, ami azonban szélesebb területre gyakorol hatást. Nagyobb városokat, így Pekinget és Tiencsint is elérik az innen érkező homokviharok.

A sivatagosodás problémája ellen azonban már évtizedes távlatokban harcolnak a kínaiak. A legfontosabb projekt a Nagy Zöld Fal névre hallgató program, amely az ország északi, száraz határvidékén egy egybefüggő, ám mozaikos zöldterületet érint. Kiemelt elemei a faültetési, illetve a gyeptelepítési és öntözési programok, amelyek gátolják a termőtalaj eltűnését és a sivatag további terjeszkedését.

A program több szakaszból áll, ennek hatodik stádiuma fut. A 2021-től 2030-ig tartó rész a védelemre és a kontrollra helyezi a hangsúlyt. A projekt az ország északi részén egy hosszan elnyúló ökológiai csatorna létrehozását és fenntartását célozza meg, ahol a sokszínű élőhelyek megőrzését és helyrehozását tűzték ki célul.

Hszi Csin-ping elnök szerint az ökoszisztéma megvédése elemi érdekük, ezzel a helyieket és a környékbeli mezőgazdasági öntözési területeket is képesek lehetnek megtartani. Az elnök nemzetközi tapasztalatmegosztásról is beszélt, ebben kiemelte, hogy a hasonló problémával küzdő államok számára is hasznos lehet a kínai példa.

A kép forrása: Hong Wu/Getty Images