Lezuhant egy Mohadzser-6-os a Krímben – Úgy néz ki, nagyot hibáztak az oroszok

Számos felvétel került elő az elmúlt pár hónapban egy iráni gyártmányú Mohadzser-6-os többcélú katonai drón roncsairól, amely a Krím-félszigeten zuhant le. A drónt az orosz légierő limitált számban használja, elsősorban felderítő feladatokra.

: A burning Russian Mohajer-6 UCAV, supplied by Iran, fell from the sky in the Eastern part of Crimea. As the local authorities reported, the drone was jammed by Russian electronic warfare and was forced to land - indicating a friendly-fire incident. #Ukraine