Már építik az ukrán Terminátorokat – Megjelentek az első fotók

Oroszország tavaly nyáron kezdte el az ukrán frontra küldeni az első raktárról hadrendbe visszahozott T-62 és T-62M típusú harckocsikat. A járművek elavultsága miatt az orosz kezelők gyakran adják fel ezeket a harcjárműveket, az eddig ismert T-62-es veszteségek körülbelül 60%-át az okozta, hogy a régi tankok kezelői egyszerűen járműveiket hátra hagyva elmenekültek az ukránok elől, így azok kijevi kézre jutottak.

Friss fényképek alapján úgy tűnik, az ukránok kreatívan próbálják meg hasznosítani a zsákmányolt T-62-eseket: teljesen átépítik őket gyalogsági tűztámogató feladatokra, hátha így több hasznuk lesz, mint általános harckocsi szerepkörben. A harcjárművek tornyát lecserélték egy BMP-2-es lövészpáncélos tornyára, ezzel együtt egy 30 milliméteres gépágyút és jelentősnek mondható ERA reaktív páncélzatot is kapott.

