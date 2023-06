Még tovább terjeszkedne a NATO? Franciaország nem rajong az ötletért

A NATO Japánban szeretne irodát nyitni, mivel a szervezet főtitkára szerint Kína befolyásának növekedése miatt erre van szükség. Párizs azonban nem ért egyet az észak-atlanti térségre fókuszáló szervezet kiterjesztésével.

Franciaország nem támogatja a NATO a Japánnal kapcsolatos terveit, mivel szerintük ez elfordítaná a szervezet figyelmét annak eredeti céljairól. A franciák arra hívták fel a figyelmet, hogy a NATO V. és VI. cikkelyében egyértelműen meghatározott, hogy a szervezet csak az észak-atlanti területre koncentrál.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azzal magyarázza a szervezet megjelenését egy új területen, hogy szükség van a kínai terjeszkedés ellensúlyozására. Hozzátette, hogy az ázsiai történések Európára, és az európai történések pedig Ázsiára is hatással vannak, ezért a NATO is érintett ezekben. A katonai szerveződés vezetője szerint ennélfogva szükséges új együttműködéseket keresni a csendes-óceáni térségben is.

A döntéshez egyhangú egyetértésre van szükség a tagállamok között, így a francia ellenkezés meg tudja akasztani a NATO irodanyitási szándékait Japánban. Emmanuel Macron, francia elnök úgy fogalmazott múlt héten egy konferencián:

Hatalmas hibát követünk el, ha kiterjesztjük a szervezet spektrumát és földrajzi határait.

Párizs azért sem áll pozitívan a kezdeményezéshez, mivel szerintük ez a lépés aláásná a Kína és Európa közötti kapcsolatokat, különösen az orosz-ukrán háború kérdésében. A francia elnök nemrégiben látogatást tett Pekingben, ahol úgy fogalmazott, hogy az európai kontinensnek távolságot kell tartania Tajvan kérdésétől. A japánok nem kommentálták a franciák ellenkezését.

A kép forrása: Kyodo News via Getty Images