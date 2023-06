Új bizonyítékot találtak az oroszok a Leopard 2-esek kilövésére

Amennyiben kizárólag az orosz forrásokra hagyatkozunk, úgy az első Leopard veszteséget már hónapokkal ezelőtt elszenvedték az ukránok. Még tavasz elején tettek közzé egy fotót, melyen elmondásuk szerint egy lengyel legénységgel harcoló, de az orosz csapatok által megkaparintott Leopard 2-es volt látható. A fényképről hamar kiderült, hogy egy közepesen rossz photoshoppal összerakott felvétel.

Ezt követően már a hét elején megjelentek azok a fotók, amelyeken elméletileg orosz Lancet drónok támadnak nyugati harckocsikat. Az egyik felvételről kiderült, hogy egy francia AMX-10-es könnyű tank látható rajta, a másikról pedig az, hogy évekkel korábban készült Németországban egy hadgyakorlaton, a Lancet drón homloküveg kijelzőjét utólag applikálták rá.

