Újabb területen feszül egymásnak Ázsia két nagyhatalma: elkezdődtek a kitiltások

A világ két legnépesebb állama most egymás sajtómunkásait szorongatja a hatóságokon keresztül. Az ellenséges környezet hatására már csak 1-1 indiai és kínai állami médiamunkás van jelen egymás országaiban. A két ország között fennálló feszültség egy újabb területen csúcsosodik ki.

Az indiai kormány pénteken intézett telefonhívást a kínai hatóságok felé, amelyben a sajtómunkások munkájának megkönnyítésére kérte szomszédját. A beszélgetésre azután került sor, hogy a korábbi négyről egyre csökkent a Kínában dolgozó indiai állami újságírók száma, miután a kínai állami szervek visszavonták az engedélyeiket.

Eközben Peking is azzal vádolja Indiát, hogy az igazságtalan és diszkriminatív bánásmód miatt már csak egyetlen kínai riporter maradt Indiában. A kínai állami média arról panaszkodott, hogy az indiai hatóságok jellemzően a tartózkodási engedélyek meghosszabbítását utasítják vissza, ezért nem tudják az országban tovább folytatni a munkát.

Az állami média munkásainak csökkenése a másik országban a nagyhatalmak közötti elmérgesedő viszony egy újabb lépése. Természetesen a két atomhatalom között nem a sajtószabadság kérdése az egyetlen vitás pont. Indiának és Kínának hosszú közös határszakasza van, viszont a határ pontos helyét vitatják a felek. Ezek gyakorta a két hadsereg közötti összecsapásokig fajulnak, 2020 után több villongás is volt a hegyvidéki határrészeken.

A két ország viszonya a közelmúltban is hűvös maradt, május végén Kína bojkottálta az India északi részén található Kasmírban rendezett G20 csúcsot, arra hivatkozva, hogy egy vitatott területen tartja meg az értekezletet az indiai kormány. Az újságírók ellehetetlenítése azért is különösen negatív, mivel indiai szakértők szerint ezzel tovább nehezedik a két ország között a párbeszéd, így a vitás kérdésekben is távolodik a kompromisszum lehetősége.

