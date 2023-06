Ebből nagy baj lehet: nem tudják már hűteni az atomerőművet

MTI 2023. június 08. 21:23

A felrobbantott kahovkai vízerőmű tározójában maradt víz már nem elegendő a zaporizzsjai atomerőmű reaktorainak hűtésére - közölte csütörtökön Ihor Szirota, az üzemeltető cég vezetője. Az atomerőmű közelében található hűtőmedence is tele van vízzel, amely néhány hónapra elegendő - éppen ezért most döntő jelentőségű, hogy ez az egység épségben maradjon. A zaporizzsjai atomerőmű reaktorait ugyan leállították, de a fűtőelemeket továbbra is folyamatosan hűteni kell, hogy elejét vegyék a reaktormagok leolvadásának, ami radioaktív szennyezést okozna a környezetben.