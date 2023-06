Felvételek: támadásba lendültek az ukrán Leopard 2-es harckocsik, de úgy néz ki, csúnya vége lett az akciónak

A napokban az ukrán haderő a frontszakasz több pontján is támadásokat kísérelt meg az orosz állások ellen, az ezekről készült videók szép lassan kezdenek el szivárogni.

Most újabb felvétel került ki, ezúttal egy láthatólag Leopard 2A4-es harckocsikkal és M113-as páncélozott szállító harcjárművekkel felszerelt ukrán gépesített gyalogsági alakulatról, ahogy a Zaporizzsja megyében található Orihiv térségében próbálnak áttörni.

A felvételeket egy orosz drón készítette, az egyik képsoron jól kivehetők az ukrán haderő Leopard 2A4-es tankjai.

Az oroszok szerint az ukrán gépesített gyalogsági alakulat a harcjárműveket egyenes menetoszlopba rendezve próbált áttörni a frontvonalon, miközben az orosz tüzérség folyamatos tűz alatt tartotta őket. Az oroszok által publikált képsorokon megsemmisített harcjárművek egész sora látható, köztük talán még egy kilőtt M2 Bradley gyalogsági harcjármű is feltűnik.

A kilőtt járművekről készült felvételeket érdemes egyelőre fenntartásokkal kezelni. Az világossá vált, hogy Oroszország gőzerővel hamisítja a harctéri felvételeket, hogy az ukrán veszteségeket felnagyítsák; arra is volt példa, hogy saját kilőtt harckocsijukat Photoshopolták át úgy, hogy az egy ukrán Leopard 2A4-esnek tűnjön.

Ugyanakkor, nem teljesen kizárható, hogy a felvételek egy része hiteles, a menetoszlop elejéről készült fotó például eredetinek tűnik.

Ha bebizonyosodik, hogy az ukrán harcjárművek valóban oszlopba rendezve próbáltak előretörni és valóban súlyos veszteségeket szenvedtek, elmondható: az ukrán hadvezetés szinte kottára ugyanazokat a hibákat követte el, mint az oroszok pár hónapja Vuhledárnál.

A harcjárműveket egyszerre küldték az ellenséges állások ellen az ukrán parancsnokok, követve a kijelölt közút vonalát, azért, hogy az út mellé telepített aknákat kikerüljék. Ugyanakkor emiatt az úton haladó harcjárműveket könnyen be tudta lőni az orosz tüzérség, az első néhány kilőtt jármű megkerülése pedig még lassabbá és sérülékenyebbé tette a menetoszlopot.

Sem az oroszok, sem az ukránok nem tettek arról közzé felvételeket, hogy mi lett a vége a támadásnak. Orosz források szerint totálisan szétverték a páncélozott alakulatot, ukrán források azt írják: az akció még mindig folyamatban van.

Széljegyzeten azt is érdemes megjegyezni: a felvételen kilőtt APC-k és IFV-k láthatók, de megsemmisült Leopard 2-esről még mindig nincs bizonyíték.

Eddig abszolút nem tűnik zökkenőmentesnek az ukrán fegyveres erők régóta tervezett hadjárata. Számos olyan felvétel látott napvilágot az elmúlt napokban, melyen jól látható, hogy a NATO-eszközökkel felszerelt ukrán gépesített gyalogsági alakulatok súlyos veszteségeket szenvednek – részben a kiterjedt orosz aknamezők, részben az ellenséges tüzérségi tűz miatt.

