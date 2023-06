Hatalmas károkat okozott a gátrobbantás, víz alatt Herszon - Háborús híreink szerdán

Portfolio 2023. június 08. 06:47

Bár Kelet-Ukrajnában és az oroszországi Belgorod megyében továbbra is heves harcok folynak, a világ figyelme most mégis Herszon környékére összpontosul: kedd hajnalban átszakadt a Dnyeperen található Nova Kahovka-i vízerőmű, melynek következtében nemcsak a folyó déli ártere vált lakhatatlanná, de veszélybe került több százezer ember áram és vízellátása is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.