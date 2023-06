Kemény szankciókkal sújtják a csődbe került Fehéroroszországot

Újabb szankciókat jelentett be Fehéroroszországgal szemben csütörtökön a brit kormány, azzal indokolva a lépést, hogy Minszk változatlanul segítséget nyújt Oroszország ukrajnai inváziójához.

A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint

a továbbiakban tilos az arany, a cement, valamint a fa- és gumiipari termékek importja Fehéroroszországból.

A tárca indoklása szerint e termékek nagy-britanniai behozatala jövedelemforrást biztosított Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök rezsimjének. Nagy-Britannia emellett intézkedéseket hozott olyan termékek importjának megakadályozására is, amelyekről feltételezhető, hogy valójában Oroszországból érkeznének Fehéroroszország közvetítésével. Ebben a termékkörben is szerepel az arany. A brit kormány ugyancsak megtiltotta a bankjegygyártáshoz szükséges alapanyagok és berendezések, valamint a vegyi és biológiai fegyverek gyártásához is használható termékek, technológiák és nyersanyagok Fehéroroszországba irányuló exportját.

Az új szankciórendelet a külügyi tájékoztatás szerint lehetőséget ad annak megakadályozására is, hogy meghatározott fehérorosz médiatársaságok Nagy-Britanniában terjeszthessék propagandájukat. A brit külügyminisztérium szerint ez azt jelenti, hogy a közösségimédia-vállalatok és az internetszolgáltatók korlátozni fogják a hozzáférést azokhoz a fehérorosz médiaorgánumokhoz, amelyekre a brit szankciók kiterjednek, ugyanúgy, ahogy ez a szankcionált orosz médiatársaságok esetében már érvényes. A műsorszóró engedélyek kiadásáért is felelős brit távközlési felügyelet (Ofcom) nem sokkal az ukrajnai háború kezdete után visszavonta az orosz állami RT televízió nagy-britanniai műsorszolgáltatási jogosítványát, és szankciókat léptetett életbe az ugyancsak állami Rosszija médiatársaság, a Gazprom-Media és a Szputnyik tartalomszolgáltató vezető személyiségei ellen is.

A Fehéroroszországgal szembeni újabb ellenintézkedések a londoni külügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint kiszélesítik azon emberek körét, akiket a brit kormány szankciókkal sújthat a minszki rezsim támogatása miatt. Az ismertetés szerint ez azt jelenti, hogy Nagy-Britannia a már szankcionált fehéroroszországi személyiségek közeli családtagjaira is kiterjesztheti a büntetőintézkedéseket. A szankcióelkerülés megakadályozása végett a brit kormány tovább korlátozza Fehéroroszország

hozzáférését a nagy-britanniai pénzügyi szolgáltatások piacaihoz is.

A londoni külügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a szankciókat az indokolja, hogy a fehérorosz rezsim megengedte területének és légterének használatát az Ukrajna elleni orosz rakéta- és dróntámadásokhoz, emellett jelentős kiképzési és logisztikai támogatást is nyújt az orosz fegyveres erőknek. A brit külügyi állásfoglalás szerint a minszki rezsim brutális kampányt folytat a fehérorosz nép emberi jogainak és alapvető szabadságjogainak érvényesülése ellen, akadályoz bármiféle ellenzéki tevékenységet, és gyakorlatszerűen veti alá saját állampolgárait embertelen, lealacsonyító bánásmódnak. A tárca szerint Fehéroroszországban 1400-nál több politikai fogoly van börtönben, és London követeli haladéktalan, feltételek nélküli szabadon engedésüket.

Nemrég számoltunk be róla, hogy a lehetséges legrosszabb,

gyakorlatilag államcsődöt jelző besorolási szintre minősítette vissza Fehéroroszországot

a Moody's Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy Fehéroroszország egyoldalúan saját valutájára denominálta át devizakötelezettségeinek törlesztését, és a Moody's minősítési módszertana szerint ez törlesztési csődnek felel meg.

