Letartóztatják Putyint, ha megjelenik a BRICS-csúcson? Ramaphosával beszélt az orosz elnök

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a Dél-afrikai Köztársaságban rendezik az idei BRICS-csúcsot, múlt hét csütörtökön azt is bejelentették, hogy Johannesburg lesz a találkozó színhelye. Ezzel kapcsolatban is egyeztetett egymással Cyril Ramaphosa dél-afrikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán. A másik téma a második Oroszország-Afrika találkozó volt, amit július végén tartanak Szentpéterváron.

A találkozó egyik kiemelkedő kérdése, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság márciusban Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen kiadott elfogatóparancsa érvényes-e az országban. A dél-afrikai kormány az 1998-as Római Statútum ratifikálói között van, és emiatt a nemzetközi jog szerint az orosz elnöknek országba lépve tartania kellene a letartóztatástól. Emiatt az is felmerült, hogy inkább áthelyezzék a találkozót Indiába vagy Kínába, mivel ezek az országok a BRICS tagjaként nem írták alá a dokumentumot.

Az idei a 15. lesz a BRICS-találkozók sorában, tavaly Pekingben, tavalyelőtt pedig Új-Delhiben tartották, az eddigiek során folyamatos rotáció volt a tagországok között. Ezt a rotációt szakíthatja meg, ha az idei évben a bejelentéssel ellentétben végül mégsem Afrika legdélebbi államában szervezik meg az eseményt. A dél-afrikai kormány dolgozik azon azokon a kiskapukon, amellyel elkerülhető az orosz elnök letartóztatása, azonban nincsen megerősített információ a végső döntésről.

Dél-Afrika elnöke aktív résztvevője az orosz-ukrán konfliktus megoldására törekvő afrikai csoportnak. Rajta kívül még Egyiptom, Kongó, Szenegál, Uganda és Zambia vezetői vannak a társaságban. Közösen kidolgoztak egy béketervezetet, amellyel szerintük lehetséges megoldást találni a kelet-európai konfliktusra. Az országok elnökei június végén látogatást is tesznek Ukrajnában és Oroszországban egy békemisszió keretében.

[Read] President Cyril Ramaphosa along with six African Heads of State will in the coming weeks travel to Ukraine and Russia on an African Peace Initiative concerning the war in Ukraine https://t.co/93epuEIlVP