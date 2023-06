Tényleg kilőttek az oroszok egy Leopard tankot? Ezzel a fotóval valami nagyon nem stimmel

A napokban több fotó és videó is napvilágot látott, melyeken elméletileg az látszik, ahogy az orosz fegyveres erők sorra lövik ki az Ukrajnának adományozott német gyártmányú Leopard harckocsikat. A legfrissebb felvétel első ránézésre valóban meggyőzőnek hat, hiszen tényleg egy kilőtt Leopard 2-es látható a fotókon, a jármű környezete pedig jellemző Ukrajnára.

A gondot csak az okozza, hogy rövid kutatás után megállapítható: a fotót összeollózták. Az orosz média fogott egy kilőtt T-72-esről készült felvételt melyen ráadásul egy orosz páncélos látható, amit az ukrán 93. gépesített dandár tett működésképtelenné, majd a saját tankjuk helyére ráollóztak egy ISIS által még 2016-ban, Szíriában kiütött török Leopard 2A4-es harckocsit.

How do we call this. Caught in 4K?The story about a not so lost Leopard 2A4, fabricated by Russian channels. pic.twitter.com/yxv905rS8P