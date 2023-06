Videó: megsemmisült az első Leopard Ukrajnában

Az orosz védelmi minisztérium közzétett egy drónfelvételt, amin látható, hogy az ukrán fegyveres erők egyik Leopard tankjának

első bevetésén megsemmisítik a harckocsit egy támadás során

a Zaporizzsjai régióban lévő Orikhiv város közelében. A felvételeket közreadó OSINTdefender nevű portál szerint amennyiben a fotók valódiak, akkor ez lehet az első bizonyítéka annak, hogy az ukránok már bevetették a Leopard 2-es tankokat és azokból el is vesztettek néhányat.

A felvételek itt láthatóak:

The Russian Ministry of Defense has released almost the Full-Drone Footage from the Pictures that were released earlier today Confirming the First Use and Destruction of a Leopard 2A4 Tank of the Ukrainian Armed Forces during an Assault near the City of Orikhiv in the pic.twitter.com/gYKRLRsNwi