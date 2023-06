Friss videó jött: elkapta az orosz tüzérség az ukrán Leopard 2-est, mutatjuk a károkat

Az ukrán haderőtől származik az alábbi felvétel, melyen egy sérülést szenvedett Leopard 2A4-es harckocsi személyzete szemügyre veszi a harcjárműben keletkezett károkat.

A közösségi médiában megjelenő információk szerint a harckocsi mellett felrobbanó tüzérségi lövedék okozta a károkat, de az is lehet a sérüléseket szemlélve, hogy aknára futott.

A jármű nagy valószínűséggel a tegnapi, Orihiv térségében zajló offenzívában szenvedett kárt.

️One of the disabled Leopard 2 as a result of the Ukrainian counteroffensive in Zaporizhia pic.twitter.com/EKvZfA7a1f