Gigantikus hadgyakorlat készül: 10 ország izmozik hamarosan Kína kapujában

A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) a Baliban tartott katonai csúcstalálkozón bejelentették, hogy 2023 szeptemberében közös hadgyakorlatot tartanak a Dél-kínai-tenger vizein. A hadgyakorlat Kína idegeit borzolhatja.

Az ASEAN országai bejelentették, hogy a 10-tagú (Fülöp-szigetek, Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Thaiföld, Brunei, Vietnám, Laosz, Mianmar, Kambodzsa) szervezet közös hadgyakorlatot tart idén szeptemberben a Dél-kínai-tengeren. Judo Margono, az indonéziai fegyveres erők parancsnoka szerint a gyakorlat indoka az, hogy a térségben növekszik a feszültség és a bizonytalanság. A gyakorlat során nem fognak valódi küzdelmet szimulálni.

A gyakorlatra Indonézia felségvizeken kerül sor, amit az ország 2017 óta Észak-Natuna-tengernek nevez, ezt azonban a nemzetközi szervezetek nem ismerik el. Ez a terület Jakarta szerint a Dél-kínai-tenger déli vizeit jelöli. Kína tiltakozott a névváltoztatás ellen, arra hivatkozva, hogy a terület Peking követelésein belül helyezkedik el. Nem ez az egyetlen névvita a régióban, Vietnám Keleti-tengernek, a Fülöp-szigetek pedig Nyugat-Fülöp-tengernek nevezi a maguknak követelt tengerrészeket.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 10. Ezért kell Kínának egy egész tenger, akár súlyos áldozatok árán is

Az ASEAN számára a Dél-kínai-tenger kényes kérdés, hiszen több tagországnak is vitája van a terület bizonyos részeinek pontos hovatartozásában, elsősorban Pekinggel. Az elmúlt években az Egyesült Államok és a Kína között élénkülő rivalizálás a csoportot is elérte. A kérdés azért is rázós a délkelet-ázsiai országoknak, mert a területi viták ellenére Kína a legnagyobb kereskedelmi partnerük. Az ASEAN megállapodásra törekszik Kínával a vitatott területek felett, ám eddig nem sikerült egyezségre jutni.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 05. Pont kerülhet végre a Dél-kínai-tengeri területekről szóló viták végére

Az ASEAN államai igyekeznek a kínai nyomásnak ellenállni, és kifejezni a nemzetközi fórumokon tiltakozásukat a területek kapcsán. Az ASEAN 2018-ban még Kínával tréningezett, 2019-ben viszont már az Egyesült Államokkal közösen tartott ötnapos hadgyakorlatot Vietnám partjainál. A demonstratív jellegű fellépés során Washington azt hangsúlyozta, hogy a tengerek szabadon hajózhatóságának elvét kell érvényesíteni. Kína szerint viszont a térségben az USA gerjeszti a feszültséget.

A kép forrása: Johannes P. Christo/Anadolu Agency via Getty Images